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Marmaris'te şok görüntü! Domuzlar, sürüler halinde cadde ve sokaklara indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzları artık gündüzleri de yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sürülen halinde cadde ve sokaklarda gezen yaban domuzları tatilciler tarafından görüntülendi.

Marmaris'te şok görüntü! Domuzlar, sürüler halinde cadde ve sokaklara indi

Yerleşim yerlerine yakın Siteler, Beldibi ve Turban mevkiindeki ormanlık alanlardan inerek Marmaris ilçe merkezine inen yaban domuzları, artık yavrularıyla sürüler halinde dolaşmaya başladı. Bazı Marmarisliler ve tatilciler, sokağa inen domuz sürülerine ekmek ve çeşitli yiyecekler atarak beslerken, kimileri ise yüksek sesle bağırıp, ürküterek kaçırmaya çalışıyor. İnsan ve araçlardan korkmadan rahatça ana cadde ve sokak aralarında dolaşan domuz sürülerinin çöp konteynerlerini bile devirdiğini belirten Marmarisliler, domuz sürüsünü cep telefonları ile görüntüledi.

'ARACIYLA DOLAŞTI 70 YABAN DOMUZU GÖRDÜ'

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden tatile geldiğini belirten iş insanı Okay Şahin, yaban domuzlarını eliyle besleyip, görüntüledi. Şahin, o görüntüleri sosyal medya hesabından "Domuzlarla son görüşmemiz. Tüm avcı dostlarıma 2020-2021 dönemi hayırlı avlar diliyorum. Çok güzel videolar çekeceğiz" yorumu ile paylaştı.

Şahin, otomobiliyle şehir turu atıp, yaban domuzlarını cep telefonuyla görüntüledi. Beldibi Mahallesi'nde aracıyla dolaşan Şahin, farklı bölgelerde gün boyunca gruplar halinde toplam 70 yaban domuzu gördüğünü belirtti.

(DHA)

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