Marmaris'teki trafik tehlikesi! Başıboş halde dolaşıyorlar

Marmaris'in kırsal mahallelerinde bir dönem yük taşımak ve sütü sağılarak gelir elde edilen eşekler yaşlanıp, sütten kesilince terk edildi. 5 yıl önce mahalle sakinlerinin talebi üzerine Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından başıboş eşekler toplanıp, kamyonlarla Datça İlçesi'nin Balıkaşıran mevkisine bırakıldı. Yaban hayata alışık olmayan kimi eşekler Balıkaşıran mevkisinde üreyip, çoğaldı. Çoğalan eşekler tekrar alındıkları Marmaris'in kırsal mahallelerine döndü. Sayıları her geçen gün artan eşekler, kırsal mahallerde tarla ve bahçesi bulunan çiftçiler ve sürücüleri endişelendiriyor.

Üç ve dörderli gruplar halinde dolaşan başıboş eşekler, tarlalara girip, ekili alanlara zarar veriyor. Karayollarına yakın dolaşan eşekler, zaman zaman yola fırlayarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle akşamları far ışıklarına yönelen eşekler karayoluna çıkıp, kazalara neden oluyor.

SON 2 YILDA SAYILARI 100'Ü GEÇTİ

Marmaris-Datça Karayolu ile dünyaca ünlü turistik kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Bayır ve Taşlıca mahallerinde son iki yılda eşeklerin sayısı 100'ü geçti.