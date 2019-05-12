Marmaris yolundaki kazada ölenler, Anneler Günü'nde unutulmadı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS'e Anneler Günü kutlamasına giden kadınların bulunduğu tur midibüsünün Sakar Geçidi'nde virajda yoldan çıkıp, alt yola düşmesi sonucu ölen 24 kişi, kazanın ikinci yıl dönümünde, Anneler Günü'nde anıldı. Akyaka Mahallesi'nin Muhtarı Feridun Özsoy ve beraberindeki mahalle sakinleri, kaza yerine karanfiller bıraktı.

İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüste inceleme yapan heyet, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti, raporunda, kazanın nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi.

Raporda, ayrıca kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemeleri nedeniyle kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılıkça, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Bülent Çetindağ'a önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' göz önünde bulunduruldu ve ceza 10 yıl hapse çevrildi. Sanık Çetindağ'ın ayrıca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle alınmasına da karar verildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise beraat etti.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi'nin muhtarı Feridun Özsoy, Anneler Günü'nde hayatını kaybeden 24 kişiyi anmak için bugün saat 12.30'da beraberindeki bir grup mahalle sakini ile birlikte kazanın olduğu yere karanfil bıraktı.

Sakar Geçidi'nde giden sürücüler ise korna çalarak, gruba destek verdi.

Muhtar Özsoy, "Böyle bir kazanın yaşanması bizi çok üzdü. Dünyanın gözbebeği konumundaki yerde bu acının yaşanması hepimizin derinden etkiledi. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazaların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Anelerimiz'in, Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.