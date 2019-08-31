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Marmaris’te 10 bin kişi zafer yürüyüşü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 02:22 | Son Güncelleme

 - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Zafer yürüyüşü' düzenlendi.  Marmaris’te, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü', Ketenci Kavşağı’nda başlayıp 4 kilometre mesafedeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na kadar sürdü.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Zafer yürüyüşü' düzenlendi.

Marmaris’te, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü', Ketenci Kavşağı’nda başlayıp 4 kilometre mesafedeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na kadar sürdü. CHP Grup Başkanvekili Sinop Milletvekili Engin Altay, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe yönetimi, motor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, KKTC, Bulgaristan, Türkmenistan ve Ukrayna’dan katılan dans grupları dâhil olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk Bayrağı eşliğinde 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Çok yaşa Mustafa Kemal Paşa' sloganları atan grup, İzmir ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyledi. Yürüyüşü gören turistler cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerek alkışlarla destek verdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda son buldu. Burada Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı askeri bando, konser verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalındı. Ardından dans ve folklor grupları gösterilerini sundu.

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