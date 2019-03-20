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Marmaris'te sezonun ilk turist kafilesi İranlılar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

MARMARİS'e sezonun ilk turist kafilesi İran'dan geldi.

Marmaris'te sezonun ilk turist kafilesi İranlılar oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e sezonun ilk turist kafilesi İran'dan geldi. Nevruz bayramı nedeniyle tatile gelen 3 bin 500 İranlı turist, ilçedeki otellere yerleşti.
Nevruz bayramı dolayısıyla tatile çıkan İranlılar, dün ve bugün öğleden sonra otobüslerle Marmaris'e geldi. Aralarında avukat, iş insanı, mühendis, mimar ve doktorların da bulunduğu İranlı turistler, şehir merkezindeki üç yıldız ve üzeri 'her şey dahil' sistemle çalışan otellere yerleşti. Bazı İranlı turistler çocuklarıyla birlikte otelde dinlenmeyi tercih ederken, kimileri de 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde yürüyüşe çıktı, plajda ayaklarını denize sokarak eşsiz Marmaris manzarasında selfie yaptı. İranlı turistlerin, tatil programları kapsamında önceden planlanmış kültür turlarına ve günübirlik gezilere katılacakları öğrenildi.
'TÜRKİYE VE İRAN'IN GÖNÜLLERİ BİR'
Çocukları ve torunlarıyla bir haftalığına kente tatile gelen Amir Masoud Ardajhir (65), "Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ve Marmaris'e beş defa geldim. Türklerle otuz yıl önce tanıştım ve çok sevdim. İki ülkenin gönülleri bir" dedi. Spor eğitmeni ve hukukçu Mahri Adyelans (35) da, "Marmaris'e ikinci ve Türkiye'ye onuncu gelişim. Doğası, insanı ve çevresi çok güzel. Her yıl ülkeme geri döndüğümde hep Marmaris'ten bahsediyorum. On iki gün burada gönlümce eğleneceğim" diye konuştu.
İranlı turistleri getiren turizm şirketinin operasyon müdürü Aminn Nassirin ise "İran'ın en büyük bayramı nevruzdur. 21 Mart'ta başlar ve on beş gün sürer. Bu bayram kapsamında okullar dahil her yer tatildir. İranlılar bu tatillerini çoğunlukla Türkiye'de geçirir. Türkiye'nin her şehrine İranlı turistler tatile gider. Marmaris'i seçmelerinin nedeniyse gördükleri sıcakkanlılık ve hizmettir. Ayrıca denizi ve doğayı çok seviyorlar. Şirket olarak 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellere iki günde 3 bin 500 İranlı turisti yerleştirdik. İki hafta boyunca tatillerini yapacaklar" dedi.
Beş yıldızlı otelin ön büro müdürü Ali Başlı da, "Otelimize iki gündür İranlı turistler giriş yapıyorlar. Marmaris turizm sezonunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İranlı turistlerle açtık. Hafta sonuna kadar girişler olacaktır. Hizmette taviz vermeden, evimize gelen misafire gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı gösterdiğimiz için Marmaris'i daha çok tercih ediyorlar. 1 Nisan'dan itibaren de çeşitli ülkelerden turistler otellerimize giriş yapmaya başlayacaklar" diye konuştu.

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Marmaris'te sezonun ilk turist kafilesi İranlılar olduMarmaris'te sezonun ilk turist kafilesi İranlılar olduMarmaris'te sezonun ilk turist kafilesi İranlılar olduMarmaris'te sezonun ilk turist kafilesi İranlılar oldu

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