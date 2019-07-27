Marshall yardımı traktöre gözü gibi bakıyor

Sivaslı esnafın antika traktör merakı dikkat çekiyor. 77 yıllık Marshall yardımı traktöre ise gözü gibi bakıyor.

Sivas’ın tanınan esnaflarından Mahmut İlhan Korkmaz, antika traktör koleksiyonu ile dikkat çekiyor. 56 yaşında ki esnaf son 25 yılda topladığı traktörlerine gözü gibi bakıyor. En büyük tutkusu, hurda halde satın alıp büyük paralar harcayarak çalışır duruma getirdiği traktörleri ile zaman geçirmek. Traktörleri arasında en değer verdiği ise 1942 model olan traktör. Bu traktörün en büyük özelliği, 1948 yılında ABD’nin Marshall yardımları adı altında Türkiye’ye hibe ettiği traktörlerden bir tanesi olması.

Dedesinden kaldı

Her bir traktörün çalışır hale gelmesi için yaklaşık 150 bin TL harcadığını belirten Korkmaz, “Bu traktör Marshall yardımıyla Amerika’dan gemiyle gelen traktörlerden birisidir. Benim dedem Ali Akcan Yıldızeli ilçesinin büyük bir çiftçi ailesidir. Biz çocukluğumuzda bu traktör ile tarla işlerimizi gördük. Onun üzerinde büyüdük. Benim dedemin, dayılarımın hepimizin üzerinde teri var. Benim için çok değerlidir. Ben onu çalışır hale getirdim. Ama diğer traktörleri daha sonra aldım. Sağdan soldan topladık, çalışır hale getirdim. Bizim ilk traktörümüz Marshall yardımıyla gelen. Zaten bu traktör Yıldızeli’nde olduğu zaman başka traktör yoktu. Yıldızeli’nde ki ilk traktör buydu. Bu 42 model. Hala o günden bugüne çalışıyor.”dedi.

Hobi haline geldi

Korkmaz, traktör koleksiyonunun kendisinde hobi haline geldiğini ifade edip, “Diğer traktörler ise, bunu ben merak edince hobim oldular. Bunları topladım. Konya’dan bir arkadaşım yardımcı oldu o gönderdi bunları. Bende bunları restore ettim. Çalışır hale getirdim. Hepside şuanda çalışır vaziyette. Benim için en büyük mutluluk bunların demir çelik fabrikasında eriyip kaybolmasını engellemek. Bizden sonrakilerde tanısınlar.”dedi.

Tarım müzesi oluşturmak istiyor

Elindeki traktörlerin en gencinin 1950 model olduğunu ifade eden Korkmaz, “ İçerlerinde 1942, 48 ve 50 model olanlar var. O zaman bu teknoloji onlarda varmış bu zamana kadar sapa sağlam gelmiş. Bende bunu devam ettiriyorum. Ben bunlardan heves aldığım için hoşuma da gidiyor. En büyük zorlukta bana çevremdekilerden oldu. Mesela bir lastik değiştirmek için sanayiye gidiyorsun bunla ne uğraşıyorsun bu hurdalarla ne uğraşıyorsun diyorlar. En çok zorluğu orada yaşıyorum. Sanayide tamirciler bunların değerli olduklarına inanmıyorlar. Ama benim için bunlar değerli. Böyle bir kapalı mekan olursa, güzel bir mekan olursa boş hangarlarımız tabi devlet dairelerinde bir sürü. Bana onlardan bir tane gösterirlerse ben bunları orada güzel, herkesin gelip ücretsiz gezebileceği tarım müzesi oluşturmak isterim. Hayalim var. “dedi.

