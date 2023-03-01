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Mart ayı burç yorumları! 2023 Mart ayında burçları neler bekliyor?

01.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını Mart ayında neler bekliyor? Aylık burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 2023 Mart ayında aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Mart ayı burç yorumları! 2023 Mart ayında burçları neler bekliyor?

Mart ayıyla birlikte sosyal anlamda heyecan verici bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle Mart ayı yeni tanışıklıklara ve sağlam bir şekilde kurulan ikili diyaloglara sahne olacak. Geçmişten gelen toksik ilişkilerinizi yeniden düzeltmek yerine var olan yeniliklere odaklanmalısınız.

KOÇ

Olaylara odaklanmaktan çok eylemlerinizle alakalı olarak büyük bir kaygı içindesiniz. Ancak Mart ayıyla birlikte farklı bir hız ve hatta sabrı ve iç gözlemi destekleyen bir davranış biçimi içine gireceksiniz. Başak burcundaki dolunay sizi doğrudan etkileyecek ve aşk konularında başarısız birkaç girişim yaşayacaksınız. Hayal kırıklıklarınızı da cebinize koyarak yaşadıklarınızdan ders çıkartmanın zamanı geldi! Geçmişe odaklanmak yerine yarınlarınıza daha umutlu dolu bir şekilde bakmayı tercih etmelisiniz.

BOĞA

Duygusallığınızın ön planda olduğu bir ay olacak ancak kararlarınızı artık duygusal bir bakış açısından daha farklı bir noktada almaya başlayacaksınız. Bu durum yaşadıklarınıza sebep arama eğiliminizi ve merak duygunuzu kamçılayacak. Karanlıkta doğru olanı aramak bazen sizin için zorlayıcı olsa da iç sesinize odaklanmak her daim gerçeğin anahtarı olacak.

İKİZLER

Mart ayında kendinizi yeniden ifade etme konusunda daha farklı yollar bulabilirsiniz. Unutmayın ki siz göründüğünüzden daha fazlasısınız. Yeteneklerinizi ve becerilerini hafife almayın. Kendinizin en iyi versiyonunu bulabilmek için sınırlarınızı zorlama eğiliminde olabilirsiniz ancak bu durumun kendinizi üzmek adına bir araç olarak kullanmamaya özen gösterin.

YENGEÇ

Yeni yılın başından beri devam eden gergin ruh halini nihayet üzerinizden atmayı başaracaksınız. Mars’ın Mart ayının sonunda İkizler burcundan Yengeç burcuna doğru yaptığı hareket aşk hayatınızın hareketlenmesine yardımcı olacak. Kendinizi doğru bir şekilde ifade etmeyi başardığınız uzun süreli bir ilişki kapınızda! Gerçek aşkı bulmanıza çok az kaldı. Sadece biraz daha cesaretli adımlar atmayı denemelisiniz.

ASLAN

Her zaman mesafeli ve kendinizden emin bir tavrınızın olduğunun bilincindesiniz. Ancak Mart ayında bu emin ruh hali kendisini bazı endişelere bırakacak. Artık diğer insanlar nedeniyle yaşadığınız hayal kırıklıkları, başarısızlıklar ve çektiğiniz acılarla yüzleşme zamanı! Geçmişin tozlu raflarından çözülmemiş bazı durumların çıkmasına hazırlıklı olun.

BAŞAK

Mart ayında hayatınızı yeniden gözden geçirmeye başladığınız bir sürecin içine gireceksiniz. Kendinize dair fark etmediğiniz yönlerinizi görecek ve hayatınıza daha farklı bir bakış açısıyla bakacaksınız. Yeni hobiler edinmek, yeni insanlarla tanışmak ve hayallerinize dair yeni adımlar atmak için harika bir zaman! Karşınıza çıkan fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmeye özen gösterin.

TERAZİ

Mart ayı Başak burcundaki dolunayla birlikte sizin için aslında bir nevi hesaplaşma ayı olacak. Harekete geçmek için kendinizi motive etmeniz gerekebilir. İlk başta yaşam tarzınızı alt üst ediyor gibi görünebilecek bir keşif, sonunda sizi daha iyi bir var olma yoluna götürecek. Bunu fark ettiğinizde ise hayatınızı yeniden düzene koyma konusunda daha büyük adımlar atmak isteyeceksiniz.

AKREP

Mart ayıyla birlikte sosyal anlamda kendinize adeta bir detoks uyguluyorsunuz. Sosyal hayatınızdaki kişilere daha objektif bir gözle bakmaya başladığınızda durumun sizin gördüğünüzden daha farklı olduğunu fark edeceksiniz. Kendi içinizdeki bu aydınlanma karşınızdaki kişilere karşı hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Ancak kendi iç dünyanıza odaklandığınızda attığınız adımlardan pişmanlık duymadığınızı göreceksiniz.

YAY

Mart ayında kariyer ve iş anlamında büyük atılımlar yaşayacaksınız. Uzun süredir planladığınız ancak bir türlü hayata geçirme konusunda cesaret edemediğiniz bir projenize dair olarak çevrenizdeki bir kişiden gelen teşvikle adımlar atacaksınız. Bu durum hem hayatınızı değişmesine neden olacak hem de kendinize olan saygınızı arttıracak. Yollar ne kadar engebeli ve zor görünürse görünsün bunları aşma gücüne sahipsiniz.

OĞLAK

Mart ayında iletişim kabiliyetinizdeki güce kendiniz bile inanamayacaksınız. Ay boyunca yeni hobiler edinmek ve yeni şeyler öğrenmek adına büyük bir motivasyona sahip olacaksınız. Kendinizi yeni oluşumların içinde bulduğunuzda aslında ilk başlarda rahatsız hissetseniz de bu duruma da kolayca adapte olmayı başaracaksınız.

KOVA

Mart ayı tamamen size büyük sürprizlerle gelecek. Uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiden haber alabilirsiniz hatta yüzyüze bir görüşme dahi yapabilirsiniz. Sosyal anlamda kendinizi yeniliklerin içinde bulacaksınız. Bu durum konusunda bazı tereddütler yaşasanız bile yeni tanıştığınız insanların enerjisi size iyi gelecek. Kendinize bazen hayatın akışına kapılma konusunda telkin etmeyi deneyebilirsiniz.

BALIK

Mart ayında özünüzü bulmak adında kendi iç yolculuğunuza doğru hareket edeceksiniz. Bu durum kendinizi keşfetme konusunda yeni bir maceranın kapılarını aralayacak. Sınırlarınızı yeniden çizmek için kendinizi biraz daha fazla dinlemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Bu durum hayatınıza dair yenilikleri de beraberinde getirecek.

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