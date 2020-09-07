HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mart ayında Bangladeş'ten kaçan 300 Arakanlı Müslüman Endonezya'ya ulaştı

Mart ayında Bangladeş'ten kaçan 300 Arakanlı Müslüman Endonezya'ya ulaştı

07.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Son yıllarda Bangladeş'ten Endonezya'ya kaçan Arakanlı göçmenlere yeni bir grup daha eklendi. Yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman göçmen, Endonezya'nın en batısındaki Aceh bölgesine göç etti.

Mart ayında Bangladeş'ten kaçan 300 Arakanlı Müslüman Endonezya'ya ulaştı

Son yıllarda Bangladeş'ten Endonezya'ya kaçan Arakanlı göçmenlere yeni bir grup daha eklendi. Yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman göçmen, Endonezya'nın en batısındaki Aceh bölgesine göç etti.

Göçmenler, Endonezya'daki aktivistlere Mart ayında Bangladeş'in güneyinden botlara binip yola çıktıkları bilgisini verdi.

Yaklaşık 6 aydır yolda olan ahşap botlardan birinde 181 kadın ve 14 çocuk vardı. Çocuklardan birinin sağlık durumunun kötü olduğu anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kızılhaç yetkilileri, göçmenlerin bir mülteci merkezinde tutulduğunu, tümüne koronavirüs testi yapılacağını söyledi.

Haziran ayında da 100'den fazla Arakanlı göçmen Aceh bölgesine ulaşmış, Endonezyalı yetkililerin botu geri gönderme tehditleri karşısında Acehli balıkçılar göçmenlerin kurtarmıştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da ordunun 3 yıl önce yaptığı operasyon nedeniyle binlerce Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil. Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki baskılardan kaçmak çoğunlukla sınırdaki Bangladeş'e gidiyor. İlk durak olan Bangladeş'teki kamplarda her yıl 20 binden fazla çocuk doğuyor.

Bangladeş'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazaar'da kalan Arakanlı Müslümanların dış dünyayla bağlantısı zaman zaman kesiliyor. Kampa gıda ve temel ihtiyaçları götüren yetkililer dışında kimsenin girmesine izin verilmezken temiz suya ve yiyeceğe ulaşmak her zaman mümkün olmuyor.

Kamplardan çıkabilen Arakanlılar, Malezya ve Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya'daki diğer ülkelere göç etmeye çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin TL arttı!ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin TL arttı!
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!
Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı
İlk kez bu kadar çözünürlüğü yüksek şekilde kayda alındı!
Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor!
Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referandum!
Yunan vekilden şaşırtan Türkiye ve Erdoğan itirafı!
Yunan vekilden şaşırtan Türkiye ve Erdoğan itirafı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.