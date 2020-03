Mart ayında Xbox One ve PC sahiplerini muhteşem yapımlar bekliyor

Her ay eklediği AAA yapımlar ile rakipsiz olan Game Pass’e, Mart ayı içerisinde eklenecek muhteşem oyunlar açıklandı. Xbox One sahipleri 5 Mart’tan itibaren NBA 2K20‘yi indirebilecek. Ayrıca bu tarihte Train Sim World 2020 oyunu da yine konsol sahiplerine sunulacak.

11 Mart’ta ise Ori and the Will of the Wisps oyunu konsol sahiplerine sunulacak. Mart ayı içerisinde bu oyun PC’ye de gelecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Game Pass sahiplerini Mart’ta hangi oyunların beklediğini tarihleri ile açıklayalım.

İŞTE XBOX GAME PASS MART OYUNLARI

5 Mart 2020

NBA 2K20

Train Sim World 2020

11 Mart 2020

Ori and the Will of the Wisps

12 Mart 2020

Pikuniku

PC’ye çok yakında gelecek oyunlar

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Mother Russia Bleeds

Ori and the Will of the Wisps

Pikuniku

Train Sim World 2020

Game Pass’ten kaldırılacak olan oyunlar

Deus Ex: Mankind Divided

Lichtspeer Double Speer Edition

Shenmue I

Shenmue II

Thimbleweed Park

Apocalipsis

Titan Quest: Anniversary Edition

PlayStation 5 Pro sızıntısı ortalığı karıştırdı!