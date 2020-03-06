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Mart ayında Xbox One ve PC sahiplerini muhteşem yapımlar bekliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Xbox One’ın PlayStation 4 karşısında hatta daha 3 yıllık konsol Nintendo Switch karşısında bile kan kaybetmesinin ardından Microsoft cephesi Game Pass sistemi ile karşımıza çıkmıştı. İlk etapta Xbox One sahiplerine aylık üyelik sistemi ile ücretsiz oyunlar sunan bu sistemde geçtiğimiz aylarda PC platformuna da merhaba demişti.

Mart ayında Xbox One ve PC sahiplerini muhteşem yapımlar bekliyor

Her ay eklediği AAA yapımlar ile rakipsiz olan Game Pass’e, Mart ayı içerisinde eklenecek muhteşem oyunlar açıklandı. Xbox One sahipleri 5 Mart’tan itibaren NBA 2K20‘yi indirebilecek. Ayrıca bu tarihte Train Sim World 2020 oyunu da yine konsol sahiplerine sunulacak.

11 Mart’ta ise Ori and the Will of the Wisps oyunu konsol sahiplerine sunulacak. Mart ayı içerisinde bu oyun PC’ye de gelecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Game Pass sahiplerini Mart’ta hangi oyunların beklediğini tarihleri ile açıklayalım.

İŞTE XBOX GAME PASS MART OYUNLARI

5 Mart 2020

  • NBA 2K20
  • Train Sim World 2020
  • 11 Mart 2020
  • Ori and the Will of the Wisps
    12 Mart 2020 
  • Pikuniku
    PC’ye çok yakında gelecek oyunlar
  • The Lord of the Rings: Adventure Card Game
  • Mother Russia Bleeds
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Pikuniku
  • Train Sim World 2020
    Game Pass’ten kaldırılacak olan oyunlar
  • Deus Ex: Mankind Divided
  • Lichtspeer Double Speer Edition
  • Shenmue I
  • Shenmue II
  • Thimbleweed Park
  • Apocalipsis
  • Titan Quest: Anniversary Edition

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