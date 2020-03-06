Mart ayında Xbox One ve PC sahiplerini muhteşem yapımlar bekliyor

Her ay eklediği AAA yapımlar ile rakipsiz olan Game Pass’e, Mart ayı içerisinde eklenecek muhteşem oyunlar açıklandı. Xbox One sahipleri 5 Mart’tan itibaren NBA 2K20‘yi indirebilecek. Ayrıca bu tarihte Train Sim World 2020 oyunu da yine konsol sahiplerine sunulacak.
11 Mart’ta ise Ori and the Will of the Wisps oyunu konsol sahiplerine sunulacak. Mart ayı içerisinde bu oyun PC’ye de gelecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Game Pass sahiplerini Mart’ta hangi oyunların beklediğini tarihleri ile açıklayalım.
5 Mart 2020
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