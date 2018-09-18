Çıkışı ile beraber büyük satış rakamlarına ulaşan Marvel's Spider-Man, birçok oyuncuyu tatmin etmeyi başarmış ve her oyuncunun içerisinde barındırdığı Spider-Man açlığını ortadan kaldırmıştı.
Oyunda Spider-Man'in birçok ikonik süper kötüsünü görme şansına erişmiştik. Gerek orjinal hikaye yapısı gerek oynanış dinamikleri ile sizlere Spider-Man olmanın zevkini veren oyun, Insomniac Games'in profesyonelliği ile harmanlanmış bir şekilde karşımıza çıktı.
Eh hal böyle olunca şimdiden oyunun devamı için Insomniac Games kara kara düşünmeye başlamış durumda.
Marvel's Spider-Man'in devamı gelecek mi?
Konu hakkında açıklama yapan Bryan Intihar (yönetmen) oyun evreninde Spider Man markasını canlı tutmak istediklerini belirtirken, devam oyununda diğer Spider Man hikayelerinin Insomniac Games tarafından anlatılmasını istiyor.
Kısacası serinin tekrar el değiştirmeden kendilerinde kalmasını istiyorlar. Böylelikle hayal ettikleri Spider-Man evrenini oyunculara sunabilecekler. Açıkçası bizde serinin farklı bir stüdyoya emanet edileceğini düşünmeyenlerdeniz.
Oyun şimdiden God of War'ın satış rakamlarını bile geride bırakmış durumda. Bu duruma o kadar da şaşırmamak gerek çünkü Spider-Man, Kratos'a oranla daha bilinirliği yüksek bir karakter. Açıkçası biz şimdiden ikinci oyun için kollarımızı sıvamış durumdayız.
Kaynak: Teknolojioku
https://www.teknolojioku.com/oyun/marvels-spider-manin-devami-gelecek-mi-5ba0369ce54d445c26542062
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