Marvel's Spider-Man'in devamı gelecek mi?

Oyunda Spider-Man'in birçok ikonik süper kötüsünü görme şansına erişmiştik. Gerek orjinal hikaye yapısı gerek oynanış dinamikleri ile sizlere Spider-Man olmanın zevkini veren oyun, Insomniac Games'in profesyonelliği ile harmanlanmış bir şekilde karşımıza çıktı.

Çıkışı ile beraber büyük satış rakamlarına ulaşan Marvel's Spider-Man, birçok oyuncuyu tatmin etmeyi başarmış ve her oyuncunun içerisinde barındırdığı Spider-Man açlığını ortadan kaldırmıştı.

Oyun şimdiden God of War'ın satış rakamlarını bile geride bırakmış durumda. Bu duruma o kadar da şaşırmamak gerek çünkü Spider-Man, Kratos'a oranla daha bilinirliği yüksek bir karakter. Açıkçası biz şimdiden ikinci oyun için kollarımızı sıvamış durumdayız.

Kaynak: Teknolojioku

https://www.teknolojioku.com/oyun/marvels-spider-manin-devami-gelecek-mi-5ba0369ce54d445c26542062

