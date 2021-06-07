MAS hastalığı nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu tedavisi ve belirtileri nelerdir?

Miyofasiyal Ağrı Sendromu; vücutta batma, kramp, yanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Diğer ismiyle MAS olarak bilinen bu rahatsızlık özellikle duruş bozukluğu bulunan kişilerde meydana gelen bir hastalık olarak biliniyor. Hastanelere başvuran hastaların yaklaşık %80'ine teşhisi konulan Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri ise hastalığın etkilemiş olduğu bölgeye göre farklılık gösteriyor. Peki MAS yani Miyofasiyal Ağrı Sendromu nedir?

MAS HASTALIĞI NEDİR? MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU NEDİR?

MAS hastalığının en önemli ve belirgin belirtisi ağrı olarak biliniyor. 8 yaşındaki bir çocuk geçirdiği koronavirüsün ardından MAS hastalığına yakalanmıştı. MAS hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden çocuğun ardından vatandaşlar Miyafasal Ağrı Sendromu nedir, belirtileri neler sorusunu araştırmaya koyuldu. MAS hastalığının sebeplerine bakıldığında, aslında çoğu insanın zaman zaman karşı karşıya olduğu bazı durumlar görülüyor. MAS hastalığı olarak bilinen Miyafasal Ağrı Sendromu, fazlaca rastlanan bir hastalık olmakla beraber iskelet kaslarının kronik ya da akut travmasına bağlı olarak ortaya çıkmakta olan bir hastalık olarak bilinmektedir.