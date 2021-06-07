MAS hastalığı nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu tedavisi ve belirtileri nelerdir?

Miyofasiyal Ağrı Sendromu; vücutta batma, kramp, yanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Diğer ismiyle MAS olarak bilinen bu rahatsızlık özellikle duruş bozukluğu bulunan kişilerde meydana gelen bir hastalık olarak biliniyor. Hastanelere başvuran hastaların yaklaşık %80'ine teşhisi konulan Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri ise hastalığın etkilemiş olduğu bölgeye göre farklılık gösteriyor. Peki MAS yani Miyofasiyal Ağrı Sendromu nedir?
MAS hastalığının en önemli ve belirgin belirtisi ağrı olarak biliniyor. 8 yaşındaki bir çocuk geçirdiği koronavirüsün ardından MAS hastalığına yakalanmıştı. MAS hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden çocuğun ardından vatandaşlar Miyafasal Ağrı Sendromu nedir, belirtileri neler sorusunu araştırmaya koyuldu. MAS hastalığının sebeplerine bakıldığında, aslında çoğu insanın zaman zaman karşı karşıya olduğu bazı durumlar görülüyor. MAS hastalığı olarak bilinen Miyafasal Ağrı Sendromu, fazlaca rastlanan bir hastalık olmakla beraber iskelet kaslarının kronik ya da akut travmasına bağlı olarak ortaya çıkmakta olan bir hastalık olarak bilinmektedir.
Sağlık merkezlerine veya hastanelere ağrı şikayetiyle giden hastaların hemen hemen %75 veya 80’ine Miyofasiyal Ağrı Sendromu tanısı konulmuştur. Kronik ağrı şikayeti olanların özellikle büyük çoğunluğunda MAS hastalığına rastlanmaktadır ve bu rahatsızlıkla hemen hemen her yaş grubunda karşılaşılabilmektedir. Genelde bel, kalça, omuz, bacaklar, sırt, boyun, kalça ve kollarda görülen Miyofasiyal Ağrı Sendromu, siyatik ağrısının yanında bel ve boyun fıtığı ile de oldukça karıştırılmaktadır. Fakat MAS hastalığı yüz, saçlı deri, kafa gibi vücutta kas dokusunun bulunduğu çoğu bölgede görülebilmektedir. Hastalık; yorgunluk, stres ve genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca ayakta durma, oturma ve uyuma sırasındaki postural bozukluklar sonucunda da yine MAS hastalığı oluşabilir.
Miyofasiyal Ağrı Sendromunda ilaç tedavisi, fizik tedavisi ve enjeksiyon tedavisi gibi çeşitli tedaviler uygulanabilmektedir. Miyofasiyal Ağrı Sendromu tedavisinde asıl amaç ağrıyı en az seviyeye indirgemektir. Ağrının en aza indirilmesinin yanında yeterli kas gücünün oluşturulması da hedeflenmektedir. Miyofasiyal Ağrı Sendromunda öncelikle hastaya en uygun fizik tedavi programı hazırlanmaktadır. Söz konusu program hastaya özel olarak duruş (yani postür) şekli önemsenerek hazırlanmalıdır.
Bel ağrısı, dirseklerde ağrı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, dizlerde ağrı, kemiklerde ağrı, yürümeyi engelleyen herhangi bir ağrı ve batma, göğüste ağrı ve batma, bütün vücudu etkileyen hareket güçlüğü, bel ve kalçadan bacağa yayılan ağrı ile beraber uyuşma, boyundan kola doğru yayılan ağrı ve uyuşma hissi MAS hastalığının en belirgin belirtileri arasındadır. Miyofasiyal Ağrı Sendromunda görülen bu ağrılara uyuşukluk hissi, depresyon, yorgunluk, hareket kısıtlılığı, mide bulantısı ve baş dönmesi eşlik edebilmektedir.
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