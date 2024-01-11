Masada iş birliği senaryosu mu var? Ankara'da CHP-DEM Parti zirvesi... Görüşme sonrası 'Kent uzlaşısı' mesajı dikkat çekti

Mart ayında yapılacak yerel seçimler için partilerin çalışmaları hız kazanırken, Ankara'da bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Aday belirleme çalışmalarını sürdüren DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

DEM Parti'nin özellikle İstanbul'da nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verip vermeyeceği kulislerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrası taraflar kameraların karşısına geçti.

DEM EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN'DAN 'KENT UZLAŞISI' MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç Tuncer Bakırhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye ciddi krizler yaşıyor. Muhalefet partilerinin fikir alışverişinde olması kadar normal bir şey yok. Birçok şey konuşuldu yerel seçimi de konuştuk tartıştık. İki dönemdir Kürt halkının seçmiş olduğu iradesine kayyum atanıyor.

Bu kayyumlar sadece Kürtlerin sorunu değil kendisine sosyal demokrat diyen her siyasi partinin temel sorunudur. Kayyum sisteminin son bulmasını istiyoruz.

"İŞ BİRLİĞİ VE GÜÇ BİRLİĞİ TARTIŞMASINI YAPIYORUZ"

Kent uzlaşısı çerçevesinde demokrat halkçı şeffaf toplumcu belediyecilerin seçilmesi için hassasiyet içerisinde olacağız. Yerel yönetimler anlayışımızın Batı'da da karşılık bulması açısından iş birliği ve güç birliği tartışmasını yapıyoruz.

HANGİ KENTLERDE İŞ BİRLİĞİ OLABİLİR?

Yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu hangi kentlerde iş birliği olabilir noktasında arkadaşlarımız bir çalışma üretecek. Biz parti olarak Özgür Özel şahsında CHP genel merkezine teşekkür ediyorum."

CHP LİDERİ ÖZEL: "BU GELECEĞE SAHİP ÇIKMA ZİYARETİDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada "Sayın eş genel başkanlarının şahsında tüm siyaset arkadaşlarına saygılarımızı sunuyoruz. Yerel seçimler, geleceğe sahip çıkma ziyaretidir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Özel'in ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı;

"CHP'nin birkaç hafta önce bize bir ziyareti olmuştu biz de onlara iade ziyaretinde bulunduk. Ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Çok sayıda başlığı görüştük. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları konuştuk, yargıdaki sıkıntıları konuştuk. Can Atalay parlamentoda olması gerekirken cezaevinde, HDP'li isimler halkla birlikte olmalıyken tamamen siyasi gerekçelerle yargılanıyor, yakın zamanda da karara bağlanacak.

"KENT UZLAŞISINDA ALTINI ÖZELLİKLE ÇİZMEK İSTİYORUZ"

Kürt sorunu barışçıl yöntemlerle çözülmelidir, bu bizler için çok önemlidir. Bugün bu ülkeyi demokratikleştirmek hepimizin görevidir. Yüzyıl boyunca eksik bıraktıklarımızı tamamlamak görevimizdir.

Kent uzlaşısında altını özellikle çizmek istiyoruz, sadece siyasi partilere hitap eden bir şey değil aynı zamanda oradaki tüm toplumsal dinamiklere hitap ediyoruz. O kentte yaşayan herkesin kucaklaşmasını sağlamak istiyoruz."





