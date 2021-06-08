Masaj salonları, hamam ve saunalar açık mı? Masaj salonları, hamam ve saunalar ne zaman açılır?

14 Nisan 2021 tarihi itibarıyla masaj salonları, hamam ve saunalar kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’da yapmış olduğu açıklamalarda kademeli olarak normalleşmeye geçtiğimizi belirterek, hafta içi 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 22.00’a çekildiğini, cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırılarak yalnızca pazar günü yasak olacağını kafelerin, paket servisin dışında da hizmet verebileceklerini açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalarda masaj salonları, hamam ve saunaların açık olup olmayacağı ile ilgili kararı da duyurdu.

MASAJ SALONLARI, HAMAM VE SAUNALAR AÇIK MI?

1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından masaj salonları, hamamlar ve saunaların açık olup olmadığı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada masaj salonları, hamamlar ve saunaların kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı. Şu anda masaj salonları, hamamlar ve saunalar yasaktan dolayı açılmadı.

MASAJ SALONLARI, HAMAM VE SAUNALAR NE ZAMAN AÇILIR?

10 Haziran’da yasaklarla ilgili olarak yeni kararlar alınması beklenirken masaj salonları, hamam ve saunaların ne zaman açılacağına dair açıklamanın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Dolayısıyla masaj salonlar, hamam ve saunaların ne zaman açılacağına dair şu anda net bir bilgi bulunmuyor.