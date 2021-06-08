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Masaj salonları, hamam ve saunalar açık mı? Masaj salonları, hamam ve saunalar ne zaman açılır?

08.06.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri kapsamıyla pek çok tedbir alınmış, masaj salonları, hamam ve saunalar da bu tedbirler kapsamında kapatılmıştı. Normalleşme kapsamında “masaj salonları, hamam ve saunalar faaliyetlerine devam edecek mi?” sorusu cevap buldu.

Masaj salonları, hamam ve saunalar açık mı? Masaj salonları, hamam ve saunalar ne zaman açılır?

14 Nisan 2021 tarihi itibarıyla masaj salonları, hamam ve saunalar kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’da yapmış olduğu açıklamalarda kademeli olarak normalleşmeye geçtiğimizi belirterek, hafta içi 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 22.00’a çekildiğini, cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırılarak yalnızca pazar günü yasak olacağını kafelerin, paket servisin dışında da hizmet verebileceklerini açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalarda masaj salonları, hamam ve saunaların açık olup olmayacağı ile ilgili kararı da duyurdu.

MASAJ SALONLARI, HAMAM VE SAUNALAR AÇIK MI?

1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından masaj salonları, hamamlar ve saunaların açık olup olmadığı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada masaj salonları, hamamlar ve saunaların kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı. Şu anda masaj salonları, hamamlar ve saunalar yasaktan dolayı açılmadı.

MASAJ SALONLARI, HAMAM VE SAUNALAR NE ZAMAN AÇILIR?

10 Haziran’da yasaklarla ilgili olarak yeni kararlar alınması beklenirken masaj salonları, hamam ve saunaların ne zaman açılacağına dair açıklamanın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Dolayısıyla masaj salonlar, hamam ve saunaların ne zaman açılacağına dair şu anda net bir bilgi bulunmuyor.

Son Kabine Toplantısının ardında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre;

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

  • Sinema salonları,

  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

  • Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

  • Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

  • Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
    Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

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