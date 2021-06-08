Masaj salonları, hamam ve saunalar açık mı? Masaj salonları, hamam ve saunalar ne zaman açılır?

14 Nisan 2021 tarihi itibarıyla masaj salonları, hamam ve saunalar kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’da yapmış olduğu açıklamalarda kademeli olarak normalleşmeye geçtiğimizi belirterek, hafta içi 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 22.00’a çekildiğini, cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırılarak yalnızca pazar günü yasak olacağını kafelerin, paket servisin dışında da hizmet verebileceklerini açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalarda masaj salonları, hamam ve saunaların açık olup olmayacağı ile ilgili kararı da duyurdu.
1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından masaj salonları, hamamlar ve saunaların açık olup olmadığı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada masaj salonları, hamamlar ve saunaların kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı. Şu anda masaj salonları, hamamlar ve saunalar yasaktan dolayı açılmadı.
10 Haziran’da yasaklarla ilgili olarak yeni kararlar alınması beklenirken masaj salonları, hamam ve saunaların ne zaman açılacağına dair açıklamanın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Dolayısıyla masaj salonlar, hamam ve saunaların ne zaman açılacağına dair şu anda net bir bilgi bulunmuyor.
Son Kabine Toplantısının ardında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre;
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.