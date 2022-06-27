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Masaj salonuna denetimde ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar ve içkili mekanlarda...

27.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde birçok farklı adres kontrol edildi. Çok sayıda kişinin tutuklandığı ve ceza aldığı uygulamalar kapsamında içkili mekanda 11 kadının konsomasyon yaptığı ve yabancı uyruklu kadınların izinsiz çalıştığı, masaj salonunda ise bir masözün fuhuş yaptığı belirlendi. Öte yandan çalışmalarda ele geçirilen çeşitli silah, araç ve nesneler de şüphelilerin yüksek miktarlarda cezalar almasıyla sonuçlandı.

Masaj salonuna denetimde ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar ve içkili mekanlarda...

Denizli'de yasaya aykırı eylemlere yönelik geniş kapsamda denetimler gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı denetimler sonucu toplamda 121 şüpheli tutuklandı. İçkili mekanlara ve masaj salonlarına yapılan denetimlerde 4 bin 684 TL , 3 ayrı apart yetkilisine ise 40 bin 173 TL para cezası uygulandı. Öte yandan çalışmalarda çok sayıda silahın ve bir çalıntı köpeğin yanı sıra çalıntı çeyrek altın, kalorifer peteği ve güç kondansatör gibi nesneler de ele geçirildi.

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Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 20 ile 26 Haziran 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 153 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 20 bin 920 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 10 kişiye kumar oynamaktan 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.

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1 iş yerinin açıktan alkol sunumu yaptığı, 4 içkili mekanda 11 kadının konsomasyon yaptığı ve 2 yabancı uyruklu kadının izinsiz çalıştığı, 2 işyerinin ise canlı müzik belgesinin olmamasına rağmen canlı müzik yapıldığı tespit edilmesiyle gerekli idari işlem yapıldı. Masaj salonuna yapılan denetimde 1 masözün fuhuş yaptığı tespit edilmesiyle 2 kişiye 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

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121 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı çeyrek altın, 18 bin 250 TL çalıntı para, 43 adet çalıntı radyatörlü kalorifer peteği, 10 adet çalıntı güç kondansatör ve 1 adet çalıntı köpek ele geçirildi.

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3 AYRI APART YETKİLİSİNE 40 BİN 173 TL İDARİ PARA CEZASI

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 153 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesince, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 7 ayrı araç kiralama firmasına, 8 ayrı adreste bulunan toplam 113 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.

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(İHA)

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fuhuş
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