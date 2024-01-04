Masanıza, duvarınıza çok yakışacak en havalı 2024 takvimlerini sizin için seçtik

Günümüzün hızla değişen dünyasında zamanı etkili bir şekilde yönetmek, başarıya giden yolda kilit bir faktör haline gelmişken kendimize ayırdığımız zamanın kıymetini bilmek, hedeflerimize odaklanmak ve planlı bir şekilde ilerlemek daha da önemli olmaya başladı. Bu yolda şıklıklarıyla masanızı ve duvarınızı süsleyecek takvimler ise zamanı daha etkili ve anlamlı kullanmayı sağlayan en renkli eşyalardan birisi. Hayatın karmaşasını düzenlemek ve günlerinizi daha verimli geçirmenizi sağlayacak her beğeniye uygun 2024 takvimlerini sizler için derledik. Hadi, daha yakından bakalım!

1. Çok satanlarda ilk sırada: Halk Kitabevi 2024 Atatürk Resimli Duvar Takvimi

Kaliteli materyali ve Atatürk resimleriyle öne çıkan gemici takvim türündeki ürünlerden biri olan 2024 Atatürk Asil Duvar Takvimi, tek parça spiralli yapıda ve 33 x 73 cm ebadında. Alt kartonu dayanıklı ve sağlamlığıyla bilinen 350 gr. Amerikan bristol ile üretilen 2024 takvimi 80 gram 1. hamur kağıttan üretiliyor. Her ayda Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı bir fotoğrafına yer verilen takvim, Aralık 2023 tarihinden başlıyor. Bunun yanında sade tasarımı sayesinde günleri ve haftaları takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Kullanıcı yorumları

“Mükemmel, teşekkürler.”

2. Odanızda sanat rüzgarları estirecek: Angora 2024 Duvar Takvimi

23 Kasım 2023 tarihinde başlayıp Ocak 2025 tarihinde biten Angora 2024 Yağlı Boya Tablo Duvar Takvimi, sanat severlere eşsiz bir takvim deneyimi sunuyor. Yeni seneyi eşsiz resimler eşliğinde geçirmenizi sağlayan 36 sayfadan oluşan takvim, yerli ve yabancı pek çok ünlü ressamın birbirinden güzel ve özgün tablolarını içeriyor. 32 x 1 x 32 cm boyutlarındaki takvim günleri takip ederken odanızda sanat dolu bir köşe yaratıyor.

Kullanıcı yorumları

“2022 ve 2023 sanat takvimlerini de severek kullandım. Bu sene de çok zevkli seçimler yapmışlar.”

3. Kolay anlaşılır şablonuyla: Ginko Kitap 2024 Masa Takvimi

Ginko Kitap 2024 Masa Takvimi'nin yapraklarındaki görseller, 2003 yılında kaybettiğimiz bilim insanı Erdal Şekeroğlu'nun yüzü aşkın ayrıntılı hayvan ve bitki olmak üzere farklı canlı türlerini incelendiği Doğadan Öğrenmek - Tırtıl Yazıları adlı kitabından alınarak hazırlanmış. Ecem Aksu’nun çizimlerini yaptığı 14,5 x 2 x 20 cm boyutlarındaki 13 sayfalık takvimle birlikte bir kitap da da sizlere hediye olarak gönderiliyor. Çocukların da rahatlıkla anlayabileceği oldukça sade bir sayfa tasarımına sahip olan takvimin pazar günleri kırmızı renge sahip.

Kullanıcı yorumları

“Kağıt ve baskı kalitesi güzel.”

“Gravür resminden tutun da sayfalarına kadar bütünüyle harika bir takvim.”

4. İşlevsel bir tasarım: Keskin Color 2024 Duvar Takvimi

Keskin Color markasının 2024 Takvimi, zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlarken kedili resmiyle de her baktığınızda içinizi sıcacık yapan bir takvim. Karton kapağı 16,5 x 33 cm olan 33 x 86 cm boyutundaki takvim 12 yaprak sayfaya sahip. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça olmak üzere dört dil seçeneği sunan takvim Aralık 2023 tarihinden başlıyor. Her aylık sayfanın sonunda önemli günlerden birkaçına yer veren kedi temalı büyük boyutlu takvimde hafta sonları kırmızı renkle belirtiliyor.

5. Eğitici ve renkli: Nesin Yayınevi 2024 Masa Takvimi Kağıt Kapak

"Göçebe Dünya" başlığını taşıyan 2024 Nesin Masa Takvimi, her ay farklı bir göçmen hayvanı masanıza konuk ediyor. Doğamızı daha yakından tanımamıza olanak sağlayan takvim 32 sayfadan oluşan, kağıt kapak ve özenle seçilmiş içeriğiyle dikkat çekiyor. Nesin Yayınevinin bu seneki takvimi her ay değişen görselleriyle masalarınızı renklendiren bir tasarıma sahip.

6. Kaliteli ve kolay kullanım: 2024 Duvar Takvimi

Mavi rengiyle herkesi kendine hayran bırakan Fas’ın Şafşavan şehrinden bir fotoğraf karesini yansıtan 2024 Duvar Takvimi, büyük boyutu ve dikkat çekici rengi ile odanızın duvarını süsleyen bir tasarıma sahip. Üç parça spiralli tasarımıyla dayanıklılık sunan takvim, odanızın her köşesinden rahatlıkla görmenizi sağlayan 33 x 77,5 cm boyutlarında. 80 gr. 1. hamur kağıdından üretilen yaprakları ve 350 gram bristol kağıdı alt kartonuyla yıl boyunca ilk günkü kalitesini koruyan takvimde hafta sonları kırmızı renk olarak gösteriliyor. Üzerinde günleri gösteren kırmızı şerit gösterge ile birlikte gönderilen takvimin asma kısmında duvara kolay asılmasını sağlayan kapsül kuşgözü detayı bulunuyor.

7. Yeni yılı daha da güzel kılacak: 2024 Atatürk Temalı Masa Takvimi

2024 Atatürk Temalı Masa Takvimi estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Alt kartonu 350 gram bristol kağıt türündeki takvimin 21 x 13 cm ebadındaki sayfalar 170 gram kuşe kağıttan üretiliyor. 21 x 17 cm boyutundaki takvimin piramit formundaki tasarımı masanızda hoş bir görüntü sunarken her ayın ilk sayfasında Atatürk'ün bir fotoğrafını ve önemli bir sözünü içeren tasarıma sahip. Şık bir sayfa şablonu bulunan masa takvimi planlarınızı, önemli günlerinizi yazmak ve kendinize not düşmek için ideal boyutta. Masanızı süsleyecek bir takvim arayışındaysanız Atatürk temalı bu masa takvimi çok hoşunuza gidecek.

8. Evinizi güzelleştiren: Gloglow Tekrar Kullanılabilir Ahşap Masa Takvimi

Meşe, metal ve plastik malzemeden üretilen Gloglow marka Ahşap Masa Takvimi, 20,3 x 8,8 x 12 cm boyutuyla evinizdeki çalışma masanızda, odanızda, mutfağınızda ya da ofisinizin herhangi bir köşesi için kullanabileceğiniz harika bir takvim türü. Ahşap bloklar üzerinde yer alan tarihleri ayarlamanın oldukça kolay olduğu takvim yalnızca ingilizce dil seçeneğine sahip. Orijinal ahşaptan ve paslanmaz demir halkalardan üretilmesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlayan takvimi aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız için güzel bir hediye seçeneği olarak da değerlendirebilirsiniz.

9. Fonksiyonel ve şık: Aeun Süresiz Ahşap Masa Takvimi

Aeun markasının süresiz ahşap masa takvimi, ev ve ofis dekorasyonunuza retro ve hoş bir detay katan tasarımıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli masif ahşaptan üretilen takvim uzun süre boyunca kullanım sağlıyor. Manuel ayar yapılabilen blokların üzerinde elle boyanmış ay, hafta ve tarih gösteren sayılar yer alıyor. Ev ile ofis masanızda şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu ahşap masa takvimi, zamanı takip etmenin yanı sıra dekoratif bir öğe olarak da öne çıkıyor. 593 gram ağırlıktaki takvim her yıl tekrardan kullanabileceğiniz bir dizayna sahip.

10. Dünyayı masanıza taşıyan: 2024 Masa Takvimi

Zarif bir tasarıma sahip olan 2024 Masa Takvimi, sadece planlarınızı kolayca takip etmeyi değil aynı zamanda birbirinden güzel dünya manzaraları ile masanızı süslemenizi sağlayan bir aksesuar haline geliyor. 16,5 x 15,5 cm boyutlarındaki ürün 350 gram bristol kağıdı alt kartonu ile desteklenen bir dizayna sahip. 170 gram kuşe kağıdından üretilen takvimin sayfa boyutu 16,5 x 12 cm. Bir önceki ayın son haftasını gösteren 2024 yılı masa takvimi hangi haftada olduğunuzu da kolaylıkla takip edebileceğiniz bir tasarıma sahip. Cumartesi ve Pazar günleri farklı renge boyanmış olan takvimdeki ay ve günlerde İngilizce dili de yer alıyor.

Kullanıcı yorumları

“Çok özenle hazırlanmış ve ürün de gayet güzel. Teşekkür ederim.”

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