Yeni yıl, yeni hedefler, yeni planlar! 2024 ajandanızı hala almadıysanız bu içeriğimiz tam size göre!

Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç ve elbette ki yeni hedefler demek! Her bir günü organize etmek ve planlamak için kendinize ya da sevdiklerinize harika bir yeni yıl hediyesi düşünüyorsanız sizin için seçtiğimiz 2024 ajandalarını çok seveceksiniz. Henüz yeni yıla yeni adım atmışken gününüzü planlamada size eşlik ederken aradığınız şıklığı ve fonksiyonelliği sunacak en iyi 2024 ajandalarını sizin için derledik. Gelin renkli seçenekleri ve birbirinden harika şablonlarla planlamalarınızı kolayca yapmanıza yardımcı olacak ajandalara birlikte bakalım.

1. Şık ve fonksiyonel: Ece 2024 Günlük Ajanda

Yaldız ve gofre baskılı, pandizot bez ciltli ve sert kapak tasarımlıEce 2024 Günlük Ajanda yeni yılın bu ilk günlerinde, yapacağımız seyahatleri ve gezeceğimiz yerleri planlama konusunda bize şimdiden motivasyon veriyor. Sayfa kenarları boyalı olan ajanda 12 aylık kullanım için tasarlanan bir şablon yapısına sahip. Her sayfaya 2 gün gelecek şekilde çizgisiz olarak tasarlanan ajandada her haftanın bitiminde haftalık not alanı bulunuyor. Ajandanın başında aylık planlayıcı, arka kısmında ise fihrist, notlar ve özel günlere yönelik sayfalar yer alıyor. 13x18 cm ebadında olan 432 sayfalık ajandada kullanılan kağıt türü de 90 gram ivory.

2. Kolay kullanım: Le Color 2024 Haftalık Ajanda

Le Color 2024 Haftalık Ajanda, haftalık planlamayı eğlenceli hale getiren bir görünüme sahip. Spiralli tasarımıyla yazarken kolaylık sağlayan ajanda, sert kapağı ile de dayanıklı bir yapıda. Sarı ivory kağıttan 96 sayfa şeklinde üretilen ajanda 12 ay boyunca düzenli bir planlama sunarken 15 x 21 cm A5 boyutu sayesinde kolay taşınabilirlik avantajı sağlıyor. İzlenecek filmler, okunacak kitaplar ve yapılacak listesiyle planlamayı zevkli kılan ajanda her ayın başlangıcında beklentilerinizi, hedeflerinizi ve hatırlatmalarınızı not etmenizi sağlayan çok çeşitli ek sayfalara sahip.

3. Yeni yılı renklendiren: Mor Kelebek 2024 Ajanda

Mor Kelebek'in 2024 ajandasının kapağı yeni yılın heyecanını yansıtan renkli ve motive edici bir tasarım sunuyor. Günlük, haftalık ve aylık bölümleriyle esnek bir planlama imkanı sağlayan ajanda, haftalık olarak ne yaptığınızı da gösteren bir şablon yapısına sahip. Her hafta için birbirinden güzel motive edici sözlerin yer aldığı ajandanın haftalık planlama şablonunda yer alan mini takvimiyle de katılacağınız etkinlikleri kolay takip etmenize yardımcı oluyor. Kağıt yapıdaki Amerikan bristol kapak yapısına sahip 128 sayfalık ajanda, hafif oluşuyla da her an yanınızda taşınabilme imkanı sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Çok kalın bir ajanda değil defter gibi daha çok. Boyutu A5. Ajanda için gayet yeterli diye düşünüyorum, alınır.”

“Çok hafif olduğu için çantamda rahat taşıyabiliyorum.”

4. Her tarza uygun klasik tasarım: Victoria's Journals 2024 Ajanda

Victoria's Journals'ın siyah renkli ajandası taşıma kolaylığı sağlayan 280 gram ağırlığı ve her çantaya rahatça sığacak 19 x 25 cm boyutuyla öne çıkıyor. Ajandanın bükülmelere karşı koruyan polipropilenden üretilen sert kapağı sene boyunca ilk günkü kalitesini korumasını sağlayan bir yapıya sahip. Lastikle kapanan ajandanın arka iç kısmında bulunan cebi notlarınızı veya küçük eşyalarınızı taşıyabilme imkanı sunuyor. Sayfaları ivory kağıdından üretilen ajandanın çizgili tasarımı düzenli not almayı kolaylaştırıyor. Haftalık ve aylık planlama imkanı sunan şablonları sayesinde günlerinizi nasıl geçirdiğinize dair hızlı bir göz atma imkanı da sunuyor.

5. Renkli ve kolay kullanım: Kedirengi 2024 Ajanda

Kedirengi'nin kırmızı renkli 2024 ajandası, 12 aylık takvimli yapısı ve tarihsiz günlük plan sayfaları ile günlerinizi özgür bir şekilde planlama imkanı sunuyor. 90 adetlik sticker seti ve 4 farklı kapak rengiyle renkli bir ajanda deneyimi sağlayan ajanda tarihli aylık kısmı ve tarihsiz günlük plan sayfaları ile toplam 160 sayfaya sahip. 13.5 x 19.5 cm boyutunda olan ajandanın aylık sayfalarında sonraki iki ayı gösteren mini takvimler ve özel günleri gösteren şablonu katılacağınız etkinlikleri kolaylıkla takip etmenizi sağlıyor.

6. Bir ajandadan daha fazlası: 2K Suni Deri Tarihsiz Ajanda

2K markasının bej renkli 14 x 20 boyutundaki ajandası şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. İç ve dış yüzeyi tamamen deri kaplı olan tarihsiz ajanda esnek bir planlama imkanı sunuyor. Ajandanın iç kısmında yer alan hesap makinesi, kartlık ve cep kısmı ulaşım kartınız ve çeşitli ince not kağıtlarınızı ajandada tutarak kullanım kolaylığı sunarken iç kısmında bulunan lastiği sayesinde kaleminizi de kolaylıkla yanınızda taşımanızı sağlıyor. Kareli ivory türündeki kağıt türündeki 160 sayfalık ajanda 2024 planlarınızı ve niyetleriniz için harika bir seçenek.

Kullanıcı yorumları

“Hem hızlı teslim edildi hem de özel kutusunda. Orijinal olduğundan hiç şüphe uyandırmayacak bir formatta gönderildi.”

“Çok beğendim.”

7. Yoğun günlerin kurtarıcısı: Hediyesepeti Halledicem Ama Hangi Birini Ajanda

Hediyesepeti'nin kabartma baskılı deseni bulunan mor renkli ajandası üzerindeki espirili “Halledicem ama hangi birini” yazısı ile günü yoğun geçenler için adeta bir kurtarıcı. Çizgisiz sayfaları ile planlarınızı özgürce yapmanızı sağlayan 192 sayfalık tarihsiz ajanda 13.5 x 19.5 cm boyutlarıyla da taşıma kolaylığı sağlıyor. Bu seneyi dolu dolu geçirmek isteyen veya 2024 yılında yapacaklarınızı planlamak ve gerçekleştirmek için Hediyesepeti’nin tarihsiz ajandası hem kendinize hem de sevdiklerinize alabileceğiniz harika bir yeni yıl hediyesi.

8. 100. yıl ruhunu sürdüren: Halk Kitabevi Her Güne Bir Hatıra Ajanda

Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken her güne Mustafa Kemal Atatürk'ün özel bir hatırası ve ilham veren bir sözü ile başlamak güne pozitif bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak. Her sayfasında Atatürk ile ilgili şimdiye kadar hiç duymadığınız, Mustafa Kemal’in Atatürk olana dek neler yaşadığını anlatan ajanda tarihsiz oluşuyla da dikkat çekiyor. Kaliteli ivory kağıdı ve dayanıklı kapak yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlayan Her Güne Bir Hatıra ajandası aynı zamanda Atatürk’ü seven yakınlarınız için yeni yılda anlamlı bir hediye seçeneği olma özelliği taşıyor. Her sayfası yılın bir gününü içeren ajanda günlük yaşama düzen katma konusunda da kolaylık sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Baskı kalitesi olsun içeriği olsun çok iyi bir tasarım. Özenle paketlenmiş. Kesinlikle gözünüz kapalı kendinize ve sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. ”

“Baskı kalitesi ve yaldız detayı çok güzel olmuş. Kargolama da çok hızlıydı gerçekten. İçindeki Atatürk hakkındaki bilgilerle tam bir kitap tadında. Bu kadar kaliteli bir şey beklemiyordum açıkçası.”

9. Her anınızı eğlenceli kılan: Bikutumutluluk 365 Mutlu Yeni Gün Tarihsiz Ajanda

Renkli plastik kapağa sahip Bikutumutluluk markalı 365 Mutlu Yeni Gün ajanda, 40 farklı mottolu çizimli sayfa içeriğiyle eğlenceli bir planlama deneyimi sunuyor. 254 sayfalık tarihsiz planlayıcı 14 x 20 cm boyutuyla da her an yanınızda taşımanızı sağlayan ideal bir boyuta sahip. Özel günlerden aylık planlamalara, izlenilecek filmlerden okunacak kitaplara kadar 365 Mutlu Yeni Gün ajandası yıl boyunca yapacağınız her şeyin kaydını tutmanıza yardımcı oluyor.

10. Özgür planlama: Fark Tanıtım Tarihsiz Haftalık Planlayıcı Ajanda

Günlük yaşamınızı düzenlemenin ve haftalık planlamalarınızı kolayca yapmanızı sağlayan Fark Tanıtım’ın tarihsiz haftalık planlayıcı ajandasının 21 x 29,7 cm A4 boyutu, planlayıcının taşınabilirliğini artırırken 12 ay boyunca kullanım sunan 48 yaprak sayfası ile de günlük ve haftalık notlarınızı kolayca tutmanızı sağlıyor. Spiralli tasarımı sayesinde sayfaları kolayca çevirebilir olan ajanda 110 gram ivory kağıdı ve dayanıklı kraft kapağı ile sadece şık bir tasarım sunmakla kalmıyor aynı zamanda uzun süreli kullanım için de dayanıklılık sunuyor. Her sayfanın arkası boş olan haftalık ajanda not almak ve fikirlerinizi kaydetmek için harika bir fırsat yaratıyor.

Kullanıcı yorumları

“Tam olarak ihtiyacım olan bir ürün, büyük yardımcı, teşekkür ederim.”

“Tasarımı, kalitesi güzel.”

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.