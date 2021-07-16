Maserati MC20, 2021 Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterdi

Tofaş açıklamasına göre, Maserati için yeni bir dönemin kapılarını aralayan MC20, Supercar Run’da efsanevi tırmanışına katılarak 27’nci Goodwood Hız Festivali'nde kendini gösterdi. Maserati yapımı V6 "Nettuno" motoru ile şirkete göre sınıfının en iyi güç /ağırlık dengesini sunuyor. MC20, markanın 325 km/s üzerinde maksimum hıza sahip ilk ortadan motorlu ve iki koltuklu süper spor otomobili olarak da öne çıkıyor.

0-100 KM/S HIZA ULAŞMASI 2,8 SANİYE

Ayrıca karbon fiber monokok şasi kullanan ilk Maserati olan MC20, 1.500 kg ağırlığa sahip. Formula 1’den türetilen Nettuno motorla bir araya gelen bu hafif yapısı sayesinde, 0- 100 km/s hıza 2,8 saniyede ulaşıyor.

GHIBLI TROFEO DA GÖRÜNDÜ

Goodwood süresince, Maserati’nin performanslı sedanı Ghibli Trofeo da MC20 ile beraber boy gösterdi. Gerçekleşen tırmanma yarışında 4,3 saniyede 0-100 km/s’e ulaşabilen 580 HP gücündeki V8 motorunun gücünü sergileyen Ghibli Trofeo, MC20 ile birlikte Supercar Paddock ve First Glance Paddock'ta sergilendi.

(AA)

