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  4. Maske indi, grip vakaları arttı! Flaş uyarı: 15 Ekim'den sonraya dikkat

Maske indi, grip vakaları arttı! Flaş uyarı: 15 Ekim'den sonraya dikkat

07.10.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadelede, özellikle aşıdan sonra ortaya çıkan rehavet, grip ve diğer hastalıkların artmasına neden oldu. Maske, mesafe ve hijyen konusundaki gevşemeyle birlikte artan grip vakaları tedirgin ederken, uzmanlar 15 Ekim sonrasına dikkat çekti.

Maske indi, grip vakaları arttı! Flaş uyarı: 15 Ekim'den sonraya dikkat

Normalleşme süreciyle birlikte başlayan gevşeme, kış ayları öncesi tedirgin edici olmaya başladı. Özellikle yaz döneminde artan rehavet, aşının verdiği güvenle çeneye inen ve kola takılan maskeler, sosyal mesafenin unutulması ve hijyene dikkat edilmemesi, başta grip olmak üzere diğer hastalıkların artmasına neden oldu. Öte yandan okulların da açılmasıyla birlikte artan hareketlilik, grip salgını için uzmanları düşündürmeye başladı.

15 EKİM SONRASI İÇİN UYARI

Aşının henüz olmadığı zamanlarda bile neredeyse yok denecek kadar az olan grip vakalarının şu günlerde artış göstermesi maske ve mesafenin önemini ortaya çıkardı. Henüz bir grip salgını olmadığına dikkat çeken uzmanlar, gidişatla ilgili ise tedirginliklerini belirtti. Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Osman Erk, vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "15 Ekim’den sonra Kovid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir. Kovid-19 aşısının griple ilgili olmadığı bilinmeli." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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