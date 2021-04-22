Maske takmayı reddetti, güvenlikle tekme tokat kavga etti!

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre AVM girişinde maske takılması konusunda uyarılan vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Maske takmakta direnen vatandaş iddiaya göre, güvenlik görevlisine vurunca tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı ve güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme tokat kavga yaşandı. Kavgaya kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan vatandaşın darp edildiği anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

MASKE TAKMAMAK İÇİN DİRENDİ

AVM yönetimi, güvenlik görevlilerin uyarılarına rağmen maske takmamakta direnen bir kişinin saldırgan tavırları sebebiyle istenmeyen bir durum yaşandığını ve saldırgan müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

İHA

