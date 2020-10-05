Maske takmayıp polise direnen genç kıza hapis istemi

Kadıköy’de maske takmadığı gerekçesiyle polislerle tartışan Rana B. hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memurları hakkında ise, kendilerine yapılan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içinde müdahalede bulundukları belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy’de 19 Ağustos 2020 tarihinde maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan Rana B.(20) ve arkadaşı Zeynep K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Polislere yönelik küfür ve hakaretler etmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis memurları olan müştekiler O.N.M. ile B.S.’nin maske denetimi için görevli bulundukları, şüpheli Rana B.’nin maskesini kurallara uygun olarak takmaması nedeniyle polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi uyararak maskesini takmasını istediği anlatıldı. Rana B.’nin ilk önce maskesini takmasına rağmen polis memurlarından uzaklaşırken onlara yönelik küfürler ederek hakaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine polis memuru B.S.’nin Rana B.’ye ‘neden küfrediyorsun’ dediği, Rana B.’nin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı kaydedildi.