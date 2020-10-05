HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maske takmayıp polise direnen genç kıza hapis istemi

Maske takmayıp polise direnen genç kıza hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kadıköy’de maske takmadığı gerekçesiyle polislerle tartışan Rana B.

Kadıköy’de maske takmadığı gerekçesiyle polislerle tartışan Rana B. hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memurları hakkında ise, kendilerine yapılan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içinde müdahalede bulundukları belirtilerek takipsizlik kararı verildi.
Kadıköy’de 19 Ağustos 2020 tarihinde maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan Rana B.(20) ve arkadaşı Zeynep K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Polislere yönelik küfür ve hakaretler etmiş
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis memurları olan müştekiler O.N.M. ile B.S.’nin maske denetimi için görevli bulundukları, şüpheli Rana B.’nin maskesini kurallara uygun olarak takmaması nedeniyle polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi uyararak maskesini takmasını istediği anlatıldı. Rana B.’nin ilk önce maskesini takmasına rağmen polis memurlarından uzaklaşırken onlara yönelik küfürler ederek hakaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine polis memuru B.S.’nin Rana B.’ye ‘neden küfrediyorsun’ dediği, Rana B.’nin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı kaydedildi.

Polislere tekme atarak direndiği iddiası
Daha sonra polis memurlarının Rana B. ve Zeynep K.’nın yanına gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, Rana B.’den şikayetçi olacaklarını belirterek karakola davet ettikleri, bunun üzerine şüphelinin polis memurlarının görevlerini yapmalarını engelleyecek şekilde tekme atarak ve elini kullanarak cebir sayılan davranışlarda bulunduğu vurgulandı.

“Saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içinde müdahalede bulundu”
Diğer şüpheli Zeynep K.’nın da bu sırada polis memurlarına yönelik alenen hakaret içerir sözler söylediği, polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu anlatıldı. İddianamede, her ne kadar şüpheliler atılı suçlamaları kabul etmemişlerse de, polis memurlarının iddialarının tanık beyanlarıyla doğrulandığı, Rana B.’nin tekme atıp elini savurarak polisleri basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

Polise direnmek ve hakaretten hapisleri istendi
Şüpheli Rana B.’nin zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheli Zeynep K.’nın ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Polis memurlarına takipsizlik
Öte yandan, polis memurları B.S. ve O.N.M. hakkında “görevi kötüye kullanma”, “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” ve “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından takipsizlik kararı verildi. Kararda, Rana B.’nin polis memurlarına şiddet içerir davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının yasal sınırlar içerisinde müştekiye zor kullanarak müdahale ettikleri vurgulandı.
Polis memurlarının görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini de düşünerek somut olaydaki gibi müdahalelerde bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kalacağı kaydedildi. Şüphelilerin üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı, kamu davası açmayı gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte somut delil elde edilemediğinden polis memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandıKocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Koronavirüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar
Kumar oynarken basıldılar
Kahreden haber! İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu
Kahreden haber! İnşaat kenarında bulundu
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.