HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kızı darp ettiler

Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kızı darp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 10 yaşındaki bir kız çocuğu, oturduğu sitenin oyun salonunda maske takmadıkları gerekçesiyle uyardığı yabancı uyruklu 3 kadın tarafından darp edildi.

Esenyurt’ta 10 yaşındaki bir kız çocuğu, oturduğu sitenin oyun salonunda maske takmadıkları gerekçesiyle uyardığı yabancı uyruklu 3 kadın tarafından darp edildi. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt’ta bir sitede dün akşam yaşandı. Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, sitenin çocuk oyun alanında Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadını maske takmadıkları için uyardı. Minik Liva ardından şikayet etmek için kadınların videosunu çekmek istedi. Görüntülendiklerini anlayan kadınlar, bir anda küçük kızın peşinden koşmaya başladı. Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan 2 kadın 10 yaşında ki Liva’yı darp etti. Bu sırada kadınlardan biri iddiaya göre küçük kızın telefonunu aldı. Yaşananlar sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Temizlik görevlileri tarafından kadınların elinden kurtarılan minik kız çocuğu, site görevlileri tarafından evine götürüldü. Durumu gören anne Çiğdem Köprüsü, polise giderek şikayetçi oldu.
Yaşananları anlatan anne Köprücü, "Kızım arkadaşları ile oynarken 3 yabancı uyruklu hanımı kızım maske takmadıkları için uyarıyor. Liva şikayet etmek için video çekmek istiyor. Video çekildiği fark eden hanım arkasından koşarak darp ediyor. Kamera görüntülerinde bu sabit. Bizim derdimiz büyük insanların çocuklara şiddet göstermesi. 3 kadının 10 yaşındaki kız çocuğuna şiddet göstermesi hepimiz canını yaktı. Biz asıl problem yaşadığımız konu bu suçlunun cezasız kalması. Görüntülerde kızım önce videoya çekiyor. Ardından kadın peşinden koşarak kovalıyor. Kızımı tutup yakalayıp elinden telefonu alıyor. Sonra kızımı darp ediyor. Başka bir kadın geliyor çocuğum boynunu sıkıyor, diz darbesi vuruyor. Oradaki insanlar tepki göstermiyor. Çocuklar hepimizin. Cep telefonu alınıyor. Kızım tekrar koşuyor. Sonrasında temizlik görevlisi geliyor kızımı o kadının elinden kurtarıyor" ifadelerini kullandı.
Darp edilen Liva ise, "Canım çok acıdı, boğazımı sıktılar. İlk başta konuşamayacak kadar nefessiz kaldım. Dizleri ile karnıma vurdular. Telefonumu aldıktan sonra beni ittirerek bağıra bağıra beni sürüklediler" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Türkiye'den Biden'ın tepki çeken sözlerine cevap geldiTürkiye'den Biden'ın tepki çeken sözlerine cevap geldi
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Biden'a cevap
Türkiye'den Biden'ın tepki çeken sözlerine cevap geldi
İzmir'de korkunç olay! Genç kızı takip etti, eteğini kaldırıp taciz etti
Takip etti, kıyafetlerini yırtıp taciz etti
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Çoğumuz halen yapıyoruz ama... Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.