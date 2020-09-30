Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kızı darp ettiler!

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt'ta bir sitede dün akşam yaşandı. Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, sitenin çocuk oyun alanında Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadını maske takmadıkları için uyardı. Minik Liva ardından şikayet etmek için kadınların videosunu çekmek istedi. Görüntülendiklerini anlayan kadınlar, bir anda küçük kızın peşinden koşmaya başladı. Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan 2 kadın 10 yaşında ki Liva'yı darp etti. Bu sırada kadınlardan biri iddiaya göre küçük kızın telefonunu aldı. Yaşananlar sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Temizlik görevlileri tarafından kadınların elinden kurtarılan minik kız çocuğu, site görevlileri tarafından evine götürüldü. Durumu gören anne Çiğdem Köprüsü, polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan anne Köprücü, "Kızım arkadaşları ile oynarken 3 yabancı uyruklu hanımı kızım maske takmadıkları için uyarıyor. Liva şikayet etmek için video çekmek istiyor. Video çekildiği fark eden hanım arkasından koşarak darp ediyor. Kamera görüntülerinde bu sabit. Bizim derdimiz büyük insanların çocuklara şiddet göstermesi. 3 kadının 10 yaşındaki kız çocuğuna şiddet göstermesi hepimiz canını yaktı. Biz asıl problem yaşadığımız konu bu suçlunun cezasız kalması.