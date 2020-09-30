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Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kızı darp ettiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta oturduğu sitenin oyun salonunda maske takmayan 3 kadını uyaran 10 yaşındaki kız çocuğu, kadınların saldırısına uğradı. 10 yaşındaki kızın darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt'ta bir sitede dün akşam yaşandı. Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, sitenin çocuk oyun alanında Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadını maske takmadıkları için uyardı. Minik Liva ardından şikayet etmek için kadınların videosunu çekmek istedi. Görüntülendiklerini anlayan kadınlar, bir anda küçük kızın peşinden koşmaya başladı. Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan 2 kadın 10 yaşında ki Liva'yı darp etti. Bu sırada kadınlardan biri iddiaya göre küçük kızın telefonunu aldı. Yaşananlar sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Temizlik görevlileri tarafından kadınların elinden kurtarılan minik kız çocuğu, site görevlileri tarafından evine götürüldü. Durumu gören anne Çiğdem Köprüsü, polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan anne Köprücü, "Kızım arkadaşları ile oynarken 3 yabancı uyruklu hanımı kızım maske takmadıkları için uyarıyor. Liva şikayet etmek için video çekmek istiyor. Video çekildiği fark eden hanım arkasından koşarak darp ediyor. Kamera görüntülerinde bu sabit. Bizim derdimiz büyük insanların çocuklara şiddet göstermesi. 3 kadının 10 yaşındaki kız çocuğuna şiddet göstermesi hepimiz canını yaktı. Biz asıl problem yaşadığımız konu bu suçlunun cezasız kalması.

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Görüntülerde kızım önce videoya çekiyor. Ardından kadın peşinden koşarak kovalıyor. Kızımı tutup yakalayıp elinden telefonu alıyor. Sonra kızımı darp ediyor. Başka bir kadın geliyor çocuğum boynunu sıkıyor, diz darbesi vuruyor. Oradaki insanlar tepki göstermiyor. Çocuklar hepimizin. Cep telefonu alınıyor. Kızım tekrar koşuyor. Sonrasında temizlik görevlisi geliyor kızımı o kadının elinden kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Darp edilen Liva ise, "Canım çok acıdı, boğazımı sıktılar. İlk başta konuşamayacak kadar nefessiz kaldım. Dizleri ile karnıma vurdular. Telefonumu aldıktan sonra beni ittirerek bağıra bağıra beni sürüklediler" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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