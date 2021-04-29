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  4. Maske uyarısı yapan samuraya pes dedirten cevap: Ölümün başımızın üstünde yeri var

Maske uyarısı yapan samuraya pes dedirten cevap: Ölümün başımızın üstünde yeri var

29.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da artan vakalara farkındalık oluşturmak için ‘samuray’ kostümü giyen tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kentin işlek caddelerinde vatandaşları uyarıp, maske dağıttı. Sokaktaki vatandaşların tepkileri ise görülmeye değerdi. Bir genç, ''Virüsten korkmuyorum. Ne korkacağım. Ölümün başımızın üstünde yeri var'' diyerek şaşkına çevirdi.

Koronavirüs salgınında vakalar son dönemde gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ülke genelinde toplam 4 milyon 751 bin 26 kişi virüse yakalanırken, 39 bin 398 kişi ise hayatını kaybetti. Artan vakalar sonucunda 29 Nisan-17 Mayıs kesintisiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Aylardır 81 ilde süren ve zorunlu hale getirilen maske takma kuralına ise bazı vatandaşlar hala uymuyor.

100 binde 192.54 vaka görülen Adana’da kentin en işlek caddelerinde vatandaşların bazıları hiç maske takmazken, bazı vatandaşlar ise maskesini koluna ve çenelerinin altına takıyor.

SAMURAY KOSTÜMLÜ UYARI

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen (66), kentin en işlek noktalarında maske takmayan vatandaşları uyarmak için kendi imkanlarıyla bir proje hazırladı. Vatandaşların dikkatini üzerine çekmek için samuray kostümüyle sokak sokak gezen Şen, maske takmayan vatandaşlara virüsün ciddiyetini anlatarak maske takmalarını sağladı.

''İNSANLAR HARAKİRİ YAPMASIN''

Çoğu kişinin maske takmadığını, vaka sayılarının düşmesi için maske, mesafe ve hijyenin önemli olduğunu belirten Şen, “Virüs nedeniyle insanlar ölmeye ve hastalanmaya başladı. Onun için bugün samuray kostümü giyip farkındalık oluşturmak istedim. Japonya’da samuraylar çok önemli mevkidedir. Çok iyi bir dövüşçü olarak eğitilir. Önemli olan herhangi bir savaş anında ya da bir görev anında başarı elde edemezse harakiri yaparak ölür. Bazı insanlarda maske, mesafe ve hijyen yok. Biz istiyoruz ki insanlar kendi kendini öldürmesin. Harakiri yapmasın. Bugün arkadaşlarımızla birlikte maske dağıttık. Vatandaşlara virüsün ciddiyetini anlattık” diye konuştu.

''BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR''

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Baraj Yolu Caddesi’nde dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyaran Şen, maske takmadan yürüyen Bahir Ay isimli genci durdurarak takması için maske verdi. Bu sırada ise gencin, "Virüsten korkmuyorum. Ne korkacağım. Ölümün başımızın üstünde yeri vardır. Sen biraz anlatınca kafamıza girdi şimdi" demesi dikkat çekti.

Caddede maskesiz dolaşan Halil Öner isimli kişi ise maskesinin ipi koptuğunu söyleyerek, “Maskem kopmuştu. Uyardılar ve maske verdiler. Virüsten korkuyoruz yani. Tam kapanma da güzel olacak. İnşallah vakalar azalır” dedi.

Bazı vatandaşlar gazetecilerin çekim yaptığını fark edince maske takarken, bazı gençler ise samuray kostümü giyen Hüseyin Şen ile fotoğraf çektirdi.

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(İHA)

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maske Adana

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