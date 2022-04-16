Maske yasağı kalktı mı? Otobüs, okul, AVM, marketlerde maske yasağı kalkıyor mu? Toplu taşıma ve okullarda başta olmak üzere maske yasağının kalkıp kalkmadığı sık sık sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Koca; yaz günlerinin maskesiz bir yaz dönemi olacağına dair ipucu vermişti. Peki; maske yasağı kalktı mı? Toplu taşımada maske yasağı kalkıyor mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Koca, açıklamasında "Salgının ağır yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi koşullarda alması için gayret gösteriyoruz. Sakarya da bizim için sağlık konusunda önemli bir şehrimiz. Şuan 1776 yataklı hastanelerimiz olmak üzere 9 yatırımımız devam ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak. Sakarya'da toplam yatak sayısını 900'lerden 2 binlere çıkardık." dedi.

Salgın etkisinin azalmaya başladığını belirten Bakan, "Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım olan illerimiz olmaya başladı. Şuan 19 ilimizde yoğun bakımdaki hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun arttığını görüyoruz. Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmadı. Bahar geldi ve o yaza giriyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz diye konuşmam olmuştu. O dönemde de ilim insanları arkadaşlarımız olmak üzere endişeyle yaklaştılar. Yine tekrar ediyorum 'En kötü günlerimiz geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Son olarak haftaya önemli kararların alınacağını söyleyen Koca, şöyle devam etti: "Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere."

İLK ETAPTA OKULLAR

Sabah'ın haberine göre, önümüzdeki hafta çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi konusunda adım atılacağı ve bu çerçevede ilk etapta okullarda maske uygulamasına son verileceği belirtiliyor.



