Maskeler kandaki oksijen seviyesini düşürür mü?

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın kan oksijen doygunluğu seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Yüzde 90'ın altındaki oksijen seviyesi düşük olarak kabul edilir ve bu hipoksemiye neden olabilir

Hiçbir kumaş, cerrahi ya da N95 maskenin bunu yapmasının mümkün olmadığını hatırlatan Foster şimdi çok sayıda doktorun da kendi üzerlerinde deney yaptığını duyurdu.

Forbes dergisinde yer alan kanser araştırmacısı Victoria Forster'ın makalesine göre, bunlardan en popüleri hiçbir bilimsel kanıta dayanmasa yüz maskesinin kandaki oksijen seviyesini azaltacağı ve karbondioksiti artıracağı.

Bazı kişilerse basitçe maske takmak istemedikleri için koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla yapılan talimatlara karşı doğruluğu olmayan çeşitli sebeplere sarılabiliyor.

Cihaz genellikle solunum ya da kardiyovasküler zorluk yaşayan hastaları gözlemlemek için kullanılıyor. Kovid-19 şüphesiyle hastanelere yatırılan hastalar da bu cihazla izleniyor. Zira düşük değerler hastalığı ağır geçirenler için ölümcül olabilir.

ABD'nin Utah eylaetinden onkolog doktor Mark Lewis ise deneyi bir adım daha geliştirerek bir kutudaki bütün maskeleri yüzüne takarak kanındaki oksijen doygunluğunu ölçtü.

Lewsi Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gün boyu klinikte maske taktım ve bir Twitter yorumcum 8 saatlik kullanımdan sonra oksjie değerlerimi ölçmemi istedi. Bunu yaptım ve oksijen doygunluğumda bir değişim olmadı. Sonra kaç tanesinin bu değerleri düşürülebileceği üzerine kafa yordum. Ve kutudaki tüm maskeleri (sanırım 30 tane) taktım.

Lewis kutudaki tüm maskeleri taktığında bile oksijen doygunluğunun normal aralıkta kaldığını belirtti.

Cerrahlar da saatlerce maske taksalar bile karmaşık cerrahi müdahaleleri yapabildiklerini, eğer hipoksi (yeterli oksijen alamama) veya hiperkarbi (kandaki karbondioksit seviyesinin anormal yükselmesi) durumu yaşasalardı bu ameliyatları gerçekleştiremeyeceklerini söylüyor.

Foster makalesinde belirli sağlık rahatsızlıığı olan kişilerin maske takmayabileceğini belirtti ancak son zamanlarda ABD'de bazı kişilerin sahte tıbbi muafiyet kartları göstererek maske takmamak için aldatmacaya başvurduğunu da hatırlattı.



