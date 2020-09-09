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Maskesini çıkarıp defalarca öksüren Macron tepki çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, öğrencilere yaptığı bir konuşma sırasında maskesini çıkarıp eline doğru öksürmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Maskesini çıkarıp defalarca öksüren Macron tepki çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın tedbirlerini hiçe sayarak dikkatsiz davranmakla suçlandı.

Öğrencilerle bir araya geldiği ve salgına karşı alınan tedbirleri anlatan Macron, bu esnada öksürmeye başladı. Dezenfektan ile elini temizleyen Macron, kendisine uzatılan suyu içmek için maskesini çıkardı. Ancak öksürük krizi kesilmeyen Macron, bir kez daha maskesini çıkardı ve eline doğru öksürdü. Yardımcısından yeni bir maske isteyen Macron, mikrofununu uzatmak ve maskeyi almak için de öksürdüğü elini kullandı.

Aynı eliyle mikrofonu ve maskeyi alan Macron konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Kumaş maske nedeniyle ‘biraz tıkandığını’ savunan Macron, düzenli olarak test yaptırdığını söyleyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak sosyal medyada yansıyan görüntüler büyük tepki çekti; Macron, dikkatsiz ve ihmalkar davranmakla suçlandı.

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