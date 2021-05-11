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  4. Maskeyi indirince yakayı ele verdi! 24 kez aynı yöntemi kullanmış

Maskeyi indirince yakayı ele verdi! 24 kez aynı yöntemi kullanmış

11.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. H.T.'nin daha önce 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye girdiği öğrenildi.

Maskeyi indirince yakayı ele verdi! 24 kez aynı yöntemi kullanmış

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi. Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü. Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

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Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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