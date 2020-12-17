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Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı

17.12.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı

Bursa’da uyuşturucu maddeyi maskenin içine saklayarak kısıtlamayı delen şüpheli, devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı.Olay, Yıldırım Vatan Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da uyuşturucu maddeyi maskenin içine saklayarak kısıtlamayı delen şüpheli, devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı.
Olay, Yıldırım Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden ve ağzında maske takılı olmadan Bülbül Sokak üzerinde gezen S.Ç.(30), devriyede olan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Ekipler, izin belgesi bulunmayan S.Ç.’ye cezaî işlem uygulamak için kimliğini istedi ve maskesini takmasını söyledi. Maskesinin olmadığını söyleyen S.Ç.’nin hal ve hareketlerinden şüphelenen bekçiler, üstünü aradı. Yapılan üst aramasında, cerrahî maskenin içine saklanmış 15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan S.Ç.’ye, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske Takmamak’ suçlarından 4 bin 086 lira para cezası uygulandı.

Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı

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