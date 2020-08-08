Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?

Havalar çok sıcak.

Sürekli terlediğimiz şu günlerde hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için hava durumuna bakmamıza gerek yok.

Sıcakla baş etmek için ince bir şort ve tişört giyseniz de, yüzünüze bir maske takmak zorunda kalmak bu havalarda bunaltıcı olabiliyor.

İnsanların yüzünü kapatırken bir yandan serin kalması zor olsa da, uzmanların bunun için verdiği tavsiyeleri derledik.

Doğru maske tercihi

Londra'da bir hastanede çalışan dermatolog Dr. Adil Sheraz "Hepimiz maske takıyoruz ama bazı maskeler diğerlerinden daha rahat diyor.

Sheraz'ın ilk tavsiyesi, nefes alabilen malzemelerden yapılmış bir maske takmak. Pamuk ve bambu maskeleri öneriyor.

Pek çok kişinin taktığı mavi ince cerrahi maskeler virüsün yayılmasını engellese de nefes alabilen malzemeden yapılmış değil ve bu yüzden serin kalmayı kolaylaştırmıyor.

Pamuk maskelerin dezavantajı ise nemlenmeleri. Bu yüzden pamuk maske takacak kişilere yanında yedek bir maske taşımasını da tavsiye ediyor.

Maskenin renginin de bir etki yaratabileceğini, açık renk maskelerin daha az güneş ışığını soğuracağını ve böylece daha serin kalacağını söylüyor.