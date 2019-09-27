KADIN

Masseter botoksu ile hem sağlıklı hem de genç görünmek mümkün

Uzm. Dr. Nidal Baraş Uzm. Dr. Nidal Baraş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Elmacık kemiği ile alt çene arasında yer alan kasa masseter kası adı verilir. Bu kasın en önemli özelliği çiğneyebilmemizi sağlamasıdır. Uzm. Dr. Nidal Baraş, masseter botoksu hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için açıkladı.

Masseter botoksu ile hem sağlıklı hem de genç görünmek mümkün

Masseter kası aynı zamanda insan vücudunda bulunan kaslar arasında en güçlüsüdür. Bu kas doğuştan itibaren çok belirgin olabilir ya da diş sıkma gibi rahatsızlıklardan dolayı zaman içerisinde hacmi artar.

Masseter kasının gelişmesi nedeniyle yüz normalden daha geniş gözükmekte ve yüzün kare şeklinde görünmesine neden olmaktadır.

Bu kasın neden olduğu görünüş ile yüz ve baş bölgesi olduğundan daha büyük gözükür. Ancak masseter botoksu sayesinde bu kasın gevşemesi ve küçülmesi sağlanır. Bu etkiyle yüz eski oval ve kadınsı görünümüne kavuşur.

BOTOKSUN UYGULANMASI

Masseter botoksunun normal botoks uygulamasından herhangi bir farkı bulunmaz. Son derece küçük iğneler ile gerçekleştirilen uygulamada çok hafif lokal anestezi kremler kullanılabilir. Bu kremler ile uygulama sırasında herhangi bir ağrı ya da acı meydana gelmez.

2,

Masseter botoksu ile enjeksiyon sonrasında bu kasların zamanla zayıflatılması sağlanır. Kasların zayıflaması ile beraber daha ince bir çene çizgisi ile beraber dar bir yüz elde edilir. İstenilen görünüm yaklaşık olarak uygulamadan birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Bu görünümün kalıcılığını uzatmak için yaklaşık 3-4 haftalık aralıklar ile 3 seans uygulanabilir. Ayrıca bu şekilde daha doğal ve gözle görülür bir görünümde etki edilir.

MASSETER BOTOKSUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Masseter botoks uygulaması yaklaşık olarak 15 dakika kadar sürer. Bu uygulama sonrasında herhangi bir iyileşme süreci bulunmaz. Bu nedenle enjeksiyon sonrasında gündelik hayata hemen dönülebilir.

1

Uygulama sonrasında enjeksiyonun gerçekleştirildiği bölgelerde ufak kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelebilir. Ancak bu durum birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Masseter Botoksu herhangi bir şekilde ek seans uygulanmadığında yaklaşık olarak 3-6 ay kalıcıdır.

Bu uygulama hemen hemen herkese uygulanabilir. Ancak gebelerde ve emziren annelerde botoks uygulamaları önerilmez. Botoks yaptıracak olan kişiler ilaç kullandıkları takdirde bunu paylaşmaları gerekir. Çünkü bazı ilaçların uygulamadan önceki iki haftada içilmemesi lazım. Bununla birlikte uygulamadan önceki son 3 günde alkol tüketilmemesi önerilir.

Uzm. Dr. Nidal Baraş
Güzellik ve Medikal Estetik

www.mienclinic.com
Facebook: @Mien-Clinic
Instagram: @mienclinic
Youtube- Mien Clinic

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Zamanın etkilerine mucizevi çözümZamanın etkilerine mucizevi çözüm
Ameliyatsız yanak inceltmek mümkün!Ameliyatsız yanak inceltmek mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Masseter botoksu botoks

En Çok Okunan Haberler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya kritik görev!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya kritik görev!

Cem Yılmaz'dan deprem paylaşımı

Cem Yılmaz'dan deprem paylaşımı

Survivor şampiyonu Savaşçı'ya katıldı!

Survivor şampiyonu Savaşçı'ya katıldı!

Deprem sonrası paylaşımına eleştiri yağdı

Deprem sonrası paylaşımına eleştiri yağdı

Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'ın yerine flaş transfer!

Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'ın yerine flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zamanın etkilerine mucizevi çözüm: Plazma Enerjisi

Zamanın etkilerine mucizevi çözüm

Yüz hatlarına çekicilik katan uygulama Bişektomi ve Agassi hakkında bilmeniz gerekenler

Ameliyatsız yanak inceltmek mümkün!

Kozmetik ürünlerin bilinmeyenleri! İçinde neler var neler...

Kozmetik ürünlerin bilinmeyenleri! İçinde neler var neler...

Kleopatra gençlik iksiri ile vücudunuz nem kazansın

Kleopatra iksiri ne işe yarıyor?

Hollywood’un vazgeçemediği yöntem Vampire Facelift ile şifa kendi kanınızda

Hollywood’un vazgeçemediği yöntem! Kendi kanınızla...

Çinli kadınların güzellik sırrı Gua Sha masajında saklı

Çinli kadınların güzellik sırrı Gua Sha masajında saklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.