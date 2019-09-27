Masseter botoksu ile hem sağlıklı hem de genç görünmek mümkün

Masseter kası aynı zamanda insan vücudunda bulunan kaslar arasında en güçlüsüdür. Bu kas doğuştan itibaren çok belirgin olabilir ya da diş sıkma gibi rahatsızlıklardan dolayı zaman içerisinde hacmi artar.

Masseter kasının gelişmesi nedeniyle yüz normalden daha geniş gözükmekte ve yüzün kare şeklinde görünmesine neden olmaktadır.

Bu kasın neden olduğu görünüş ile yüz ve baş bölgesi olduğundan daha büyük gözükür. Ancak masseter botoksu sayesinde bu kasın gevşemesi ve küçülmesi sağlanır. Bu etkiyle yüz eski oval ve kadınsı görünümüne kavuşur.

BOTOKSUN UYGULANMASI

Masseter botoksunun normal botoks uygulamasından herhangi bir farkı bulunmaz. Son derece küçük iğneler ile gerçekleştirilen uygulamada çok hafif lokal anestezi kremler kullanılabilir. Bu kremler ile uygulama sırasında herhangi bir ağrı ya da acı meydana gelmez.

Masseter botoksu ile enjeksiyon sonrasında bu kasların zamanla zayıflatılması sağlanır. Kasların zayıflaması ile beraber daha ince bir çene çizgisi ile beraber dar bir yüz elde edilir. İstenilen görünüm yaklaşık olarak uygulamadan birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Bu görünümün kalıcılığını uzatmak için yaklaşık 3-4 haftalık aralıklar ile 3 seans uygulanabilir. Ayrıca bu şekilde daha doğal ve gözle görülür bir görünümde etki edilir.