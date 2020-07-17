Mastürbasyon sadece bu durumlarda zararlı! Uzmanlar uyardı! Eğer bunları yapıyorsanız...

Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 95’i ve kadınların yüzde 89’u mastürbasyon yapar. Bununla birlikte mastürbasyon, çoğu erkek ve kadının yaşadığı ilk cinsel deneyim olarak bilinir.
İyi hissettirmesinin yanı sıra mastürbasyon, cinsel gerginliği gidermenin en iyi yolu. Ayrıca, istenmeyen gebelikten ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tehlikelerinden kaçınmak isteyen kişiler için güvenli bir cinsel alternatif. Bu yüzden erkek ve kadın çoğu insan, mastürbasyon yapmayı tercih eder.
Eski dönemlerde sapkınlık ve zihinsel bir problemin işareti olarak görülse de şimdilerde mastürbasyon, tatmin edici, hoş ve güvenli cinsel aktivite olarak kabul edilir. Bu eylem, cinsel zevki yaşamak için iyi bir yol olduğundan, yaşam boyu yapılabilir. Ancak, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayacak şekilde mastürbasyon yapılırsa, bu durum normal olmaktan çıkar.
Tıp bilimine göre mastürbasyon hem erkekler hem de kadınlar için cinselliğin doğal ve zararsız bir ifadesidir. Herhangi bir fiziksel yaralanmaya ya da rahatsızlığa yol açmaz. Normal cinsel davranışının bir parçası olarak yaşam boyu gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan konu, mastürbasyon yapmanın sıklığı. İş, okul ve sosyal hayatı engelleyecek şekilde mastürbasyona yönelmek, kişinin ruhsal açıdan zarar görmesine yol açabilir. Bunun dışında mastürbasyonun bir yan etkisi bulunmaz. Bazı insanlar mastürbasyondan dolayı kendini suçlu hissedebilir.
Kültürel, manevi veya dini inançlardan dolayı mastürbasyon yapmak suçlu hissettirebilir. Bu cinsel aktivite, aslında ne yanlış ne de ahlaksızdır. Yine de kişi, utanç duygusuna kapılabilir. Mastürbasyon yaptıktan sonra kendinizi suçlu hissediyorsanız ya da utanç duyuyorsanız, neden bu şekilde hissettiğinizi düşünün. Gerekirse, cinsel sağlık konusunda bir terapistten destek alabilirsiniz.
Sık olarak mastürbasyon yapmak, kimi insanlarda bağımlılığa yol açabilir. Mastürbasyon nedeniyle aşağıdaki durumlarla karşılaşırsanız, bu etkinliği abartıyor olabilirsiniz.
İşlerinizi ve günlük aktivitelerinizi aksatırsanız
İşe veya okula gitmezseniz
Arkadaşlarınızla ya da ailenizle daha az vakit geçirirseniz
Önem verdiğiniz sosyal etkinlikleri kaçırırsanız
Mastürbasyon bağımlılığı, kişiler arası bağlarınıza ve yaşamınızın diğer alanlarına zarar verebilir. Çok fazla mastürbasyon yapmak, genel olarak üretkenliğinizi ve enerjinizi düşürebilir. Ailenize ve sevdiklerinize eskisi kadar zaman ayırmadığınızda, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız da zarar görebilir. Mastürbasyon bağımlılığından endişe duyuyorsanız, bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Mastürbasyon yapma sıklığını azaltmak için spora daha fazla vakit ayırabilir, yürüyüş yapabilir veya yeni bir hobi edinmeyi deneyebilirsiniz.
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