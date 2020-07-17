Mastürbasyon sadece bu durumlarda zararlı! Uzmanlar uyardı! Eğer bunları yapıyorsanız...

Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 95’i ve kadınların yüzde 89’u mastürbasyon yapar. Bununla birlikte mastürbasyon, çoğu erkek ve kadının yaşadığı ilk cinsel deneyim olarak bilinir.

İNSANLAR NEDEN MASTÜRBASYON YAPAR?

İyi hissettirmesinin yanı sıra mastürbasyon, cinsel gerginliği gidermenin en iyi yolu. Ayrıca, istenmeyen gebelikten ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tehlikelerinden kaçınmak isteyen kişiler için güvenli bir cinsel alternatif. Bu yüzden erkek ve kadın çoğu insan, mastürbasyon yapmayı tercih eder.

MASTÜRBASYON YAPMAK NORMAL Mİ?

Eski dönemlerde sapkınlık ve zihinsel bir problemin işareti olarak görülse de şimdilerde mastürbasyon, tatmin edici, hoş ve güvenli cinsel aktivite olarak kabul edilir. Bu eylem, cinsel zevki yaşamak için iyi bir yol olduğundan, yaşam boyu yapılabilir. Ancak, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayacak şekilde mastürbasyon yapılırsa, bu durum normal olmaktan çıkar.

MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

Tıp bilimine göre mastürbasyon hem erkekler hem de kadınlar için cinselliğin doğal ve zararsız bir ifadesidir. Herhangi bir fiziksel yaralanmaya ya da rahatsızlığa yol açmaz. Normal cinsel davranışının bir parçası olarak yaşam boyu gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan konu, mastürbasyon yapmanın sıklığı. İş, okul ve sosyal hayatı engelleyecek şekilde mastürbasyona yönelmek, kişinin ruhsal açıdan zarar görmesine yol açabilir. Bunun dışında mastürbasyonun bir yan etkisi bulunmaz. Bazı insanlar mastürbasyondan dolayı kendini suçlu hissedebilir.