HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mastürbasyon sadece bu durumlarda zararlı! Uzmanlar uyardı! Eğer bunları yapıyorsanız...

Mastürbasyon sadece bu durumlarda zararlı! Uzmanlar uyardı! Eğer bunları yapıyorsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Mastürbasyon, cinsel partneri olan insanlar arasında bile çok yaygın bir davranış. Mastürbasyon, genellikle cinsel doruk noktasına ulaşmak için kendi kendini uyarmak anlamına gelir. Orgazma ulaşana kadar penise ya da klitorise baskı uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Peki, mastürbasyon yapmak zararlı mı? Konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik!

Mastürbasyon sadece bu durumlarda zararlı! Uzmanlar uyardı! Eğer bunları yapıyorsanız...

Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 95’i ve kadınların yüzde 89’u mastürbasyon yapar. Bununla birlikte mastürbasyon, çoğu erkek ve kadının yaşadığı ilk cinsel deneyim olarak bilinir.

İNSANLAR NEDEN MASTÜRBASYON YAPAR?

İyi hissettirmesinin yanı sıra mastürbasyon, cinsel gerginliği gidermenin en iyi yolu. Ayrıca, istenmeyen gebelikten ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tehlikelerinden kaçınmak isteyen kişiler için güvenli bir cinsel alternatif. Bu yüzden erkek ve kadın çoğu insan, mastürbasyon yapmayı tercih eder.

MASTÜRBASYON YAPMAK NORMAL Mİ?

Eski dönemlerde sapkınlık ve zihinsel bir problemin işareti olarak görülse de şimdilerde mastürbasyon, tatmin edici, hoş ve güvenli cinsel aktivite olarak kabul edilir. Bu eylem, cinsel zevki yaşamak için iyi bir yol olduğundan, yaşam boyu yapılabilir. Ancak, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayacak şekilde mastürbasyon yapılırsa, bu durum normal olmaktan çıkar.

MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

Tıp bilimine göre mastürbasyon hem erkekler hem de kadınlar için cinselliğin doğal ve zararsız bir ifadesidir. Herhangi bir fiziksel yaralanmaya ya da rahatsızlığa yol açmaz. Normal cinsel davranışının bir parçası olarak yaşam boyu gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan konu, mastürbasyon yapmanın sıklığı. İş, okul ve sosyal hayatı engelleyecek şekilde mastürbasyona yönelmek, kişinin ruhsal açıdan zarar görmesine yol açabilir. Bunun dışında mastürbasyonun bir yan etkisi bulunmaz. Bazı insanlar mastürbasyondan dolayı kendini suçlu hissedebilir.

MASTÜRBASYON VE SUÇLULUK

Kültürel, manevi veya dini inançlardan dolayı mastürbasyon yapmak suçlu hissettirebilir. Bu cinsel aktivite, aslında ne yanlış ne de ahlaksızdır. Yine de kişi, utanç duygusuna kapılabilir. Mastürbasyon yaptıktan sonra kendinizi suçlu hissediyorsanız ya da utanç duyuyorsanız, neden bu şekilde hissettiğinizi düşünün. Gerekirse, cinsel sağlık konusunda bir terapistten destek alabilirsiniz.

MASTÜRBASYON BAĞIMLILIĞI

Sık olarak mastürbasyon yapmak, kimi insanlarda bağımlılığa yol açabilir. Mastürbasyon nedeniyle aşağıdaki durumlarla karşılaşırsanız, bu etkinliği abartıyor olabilirsiniz.

İşlerinizi ve günlük aktivitelerinizi aksatırsanız
İşe veya okula gitmezseniz
Arkadaşlarınızla ya da ailenizle daha az vakit geçirirseniz
Önem verdiğiniz sosyal etkinlikleri kaçırırsanız
Mastürbasyon bağımlılığı, kişiler arası bağlarınıza ve yaşamınızın diğer alanlarına zarar verebilir. Çok fazla mastürbasyon yapmak, genel olarak üretkenliğinizi ve enerjinizi düşürebilir. Ailenize ve sevdiklerinize eskisi kadar zaman ayırmadığınızda, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız da zarar görebilir. Mastürbasyon bağımlılığından endişe duyuyorsanız, bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Mastürbasyon yapma sıklığını azaltmak için spora daha fazla vakit ayırabilir, yürüyüş yapabilir veya yeni bir hobi edinmeyi deneyebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Koronavirüsle ilgili korkutan detay: 6 ay devam ediyorKoronavirüsle ilgili korkutan detay: 6 ay devam ediyor
AÖF yaz okulu açılacak mı? AÖF kararını açıkladıAÖF yaz okulu açılacak mı? AÖF kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Diyanet İşleri Başkanı'na eşcinsellik yanıtı! 'Bu beyefendinin...'

Diyanet İşleri Başkanı'na eşcinsellik yanıtı! 'Bu beyefendinin...'

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsle ilgili korkutan detay: Yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor

Koronavirüsle ilgili korkutan detay: 6 ay devam ediyor

Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini

Bağışıklık sistemi yaz mevsiminde daha güçlü!

Uzun süreli koşanlarda kıkırdak hasarı daha fazla mı yaşanıyor?

Spor yapanlar dikkat! Bunu yaşıyorsanız...

Maske takarken cildinizi koruyun

Maske takarken cildinizi koruyun

Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordu! Böyle kurtuldu

Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordu! Böyle kurtuldu

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.