Mastürbasyon yaptı, felç oldu! Tomografi görüntüleri yayınlandı

İnme ve Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan bir tıbbi vaka raporuna göre, 51 yaşındaki Japon adamın günde birkaç kez kendini tatmin etme alışkanlığı olduğu söylendi.

Doktorlar günde birkaç kez mastürmasyon yapan adamın, baş ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldiğini ve çekilen beyin tomografisi sonucunda felç geçirdiğini belirlediklerini söyledi.

BEYNİNDE KANAMA OLUŞTU

Genellikle büyük miktarda fiziksel efor sırasında meydana gelen subaraknoid kanama nedeniyle felç geçirdiği ifade edilen adamın tomografi görüntülerinde hastanın beyinde kanamalar oluştuğu görüldü. 2 hafta hastanede tedavi gören adamın sağlıklı olarak taburcu edildiği belirtildi. Doktorlar çok iyi durumda ayrıldığını söyledi.

Beyin anevrizmalarının tam olarak neden geliştiği bilinmemekle birlikte, sekste yaptığınız gibi kendinizi fiziksel olarak çok fazla zorlamanız felç geçirme olasılığını artırabilir.

AĞIR BİR ŞEY KALDIRMAK BİLE TETİKLEYEBİLİR

Ağır bir şey kaldırmak, öksürmek veya tuvalete gitmek de subaraknoid kanamayı tetikleyebilir. Aşırı sigara ve alkol tüketimi, yüksek tansiyon ve ciddi bir kafa travmasının tümü katkıda bulunan faktörler olabilir.

King's College Hastanesi'nden beyin damar cerrahı Dr. Daniel Walsh, yaptığı açıklamada beyindeki kanamanın, kan basıncında ani bir artışla bağlantılı olduğunu söyledi. Ani kan basıncı artışının mastürbasyon da dahil olmak üzere cinsel aktivitelerde görüldüğünü belirten Walsh, cinsel ilişki sırasında Viagra veya kokain gibi maddelerin alınmasının bu tür felç geçirme riskini artırabileceğini belirtti.



