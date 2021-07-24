HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mastürbasyon yaptı, felç oldu! Tomografi görüntüleri yayınlandı

Mastürbasyon yaptı, felç oldu! Tomografi görüntüleri yayınlandı

24.07.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

51 yaşındaki Japon bir adamın günde birkaç kez mastürbasyon yapması felç geçirmesine neden oldu. Tıp dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre cinsel aktivite sırasındaki ani kan basıncının felce neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Mastürbasyon yaptı, felç oldu! Tomografi görüntüleri yayınlandı

İnme ve Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan bir tıbbi vaka raporuna göre, 51 yaşındaki Japon adamın günde birkaç kez kendini tatmin etme alışkanlığı olduğu söylendi.

Doktorlar günde birkaç kez mastürmasyon yapan adamın, baş ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldiğini ve çekilen beyin tomografisi sonucunda felç geçirdiğini belirlediklerini söyledi.

BEYNİNDE KANAMA OLUŞTU

Genellikle büyük miktarda fiziksel efor sırasında meydana gelen subaraknoid kanama nedeniyle felç geçirdiği ifade edilen adamın tomografi görüntülerinde hastanın beyinde kanamalar oluştuğu görüldü. 2 hafta hastanede tedavi gören adamın sağlıklı olarak taburcu edildiği belirtildi. Doktorlar çok iyi durumda ayrıldığını söyledi.

Beyin anevrizmalarının tam olarak neden geliştiği bilinmemekle birlikte, sekste yaptığınız gibi kendinizi fiziksel olarak çok fazla zorlamanız felç geçirme olasılığını artırabilir.

Screenshot_6

AĞIR BİR ŞEY KALDIRMAK BİLE TETİKLEYEBİLİR

Ağır bir şey kaldırmak, öksürmek veya tuvalete gitmek de subaraknoid kanamayı tetikleyebilir. Aşırı sigara ve alkol tüketimi, yüksek tansiyon ve ciddi bir kafa travmasının tümü katkıda bulunan faktörler olabilir.

Screenshot_7

King's College Hastanesi'nden beyin damar cerrahı Dr. Daniel Walsh, yaptığı açıklamada beyindeki kanamanın, kan basıncında ani bir artışla bağlantılı olduğunu söyledi. Ani kan basıncı artışının mastürbasyon da dahil olmak üzere cinsel aktivitelerde görüldüğünü belirten Walsh, cinsel ilişki sırasında Viagra veya kokain gibi maddelerin alınmasının bu tür felç geçirme riskini artırabileceğini belirtti.

ABD'de mide bulandıran olay! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyonABD'de mide bulandıran olay! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldüCehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Aracın bagajında tehlikeli yolculuk! Görenler şaşkına döndüAracın bagajında tehlikeli yolculuk! Görenler şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Karantinayı delip cenazeye gitti! "Benim acım var"

Karantinayı delip cenazeye gitti! "Benim acım var"

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Yaptığı skandal hareket ifşa olan muhabir işinden oldu

Yaptığı skandal hareket ifşa olan muhabir işinden oldu

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma

Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü!

Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.