Masumlar Apartmanı Rüya'nın tarzını beğenenler için kombin önerileri

Rüya, dizideki karakterinden de anladığımız üzere bohem bir tarza sahip. Giydiği parçalarla ''Şıklığımdan ve rahatlığımdan ödün vermem!'' diyor bize sanki. Genç bir üniversite öğrencisi olan Rüya; iri takıları, salaş tarzı ve başına bağladığı bandanalarla tarzını konuşturuyor. Eğer sizin de Rüya'ya yakın bir tarzınız varsa sizin için önerdiğimiz parçalarla yapacağınız kombinler sayesinde ortalığı kasıp kavuracağınıza eminiz.

Son zamanların vazgeçilmezi olan bol pantolonlar ile rahatlığın ve şıklığın tadını çıkarın!

Salaş bir tarzın olmazsa olmazı, bol pantolonlardır. Günlük hayatın koşuşturmasında rahat olmak ve içerisinde özgür hissedeceğiniz kıyafetler giymek sizin en büyük hakkınız. Rüya'nın da dizide o yoğun koşuşturmacanın içinde sürekli olarak bu tarz pantolonlar giydiğini görüyoruz. Neredeyse her ayakkabı ve bluz ile uyumlu olmayı başaran bu tarz pantolonların, hayalini kurduğunuz şıklığa sizi götüreceğine eminiz. İsterseniz altına giydiğiniz bir spor ayakkabı ile günlük tarzınıza uyarlayabilir ya da giydiğiniz topuklu ayakkabılarla daha klasik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Eğer siz de bu rahatlığın tadına bir an önce varmak istiyorsanız, hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Bu harika tulum ile sanatsal yönünüzü açığa çıkarabilirsiniz!

Rüya'nın resim üzerine olan yeteneğini ve sanat ile içli dışlı oluşunu hepimiz biliyoruz. Tulumlar, bu sevdasını bohem tarzıyla dışarı yansıtan Rüya'nın tarzına en uygun parçalardan. Fazla zahmete girmeden ve saatlerce ayna karşısında uğraşmadan da dilediğiniz görünüme ulaşabilmek istiyorsanız, bu tarz tulumlar sizin için kurtarıcı parçalar olacaktır. İçerisine giyebileceğiniz uzun ya da kısa kollu bodylerle yaşadığınız her mevsime uyum sağlayabileceğiniz tulumlar, sizi ''Yarın ne giysem?'' sorusundan da kurtaracak gibi duruyor.

Giydiğiniz tulumla bütün dikkatleri üzerinize çekmek ve sanatsal tarafınızı açığa çıkartmak isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Sadeliğin olmazsa olmazı bodyler tam sizlik!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Dolabımızın demirbaşı olan parçalar vardır. İşte sade mi sade bodyler tam da bu parçalardan. Eğer sizin de Rüya gibi sade bir tarzınız varsa bunun gibi sade bodyleri tercih edebilirsiniz. İster eteklerle, ister tulumlarla, ister pantolonlarla kombin yapabileceğiniz bu bodyler, sizin için kurtarıcı olmaya hazırlar. Dizide Rüya'nın da böyle bodyleri oldukça fazla tercih ettiğini görüyoruz. O da bohem tarzını bu tarz bodylerle daha da havalı bir hale getiriyor.

Siz de böylesine sade ama bir o kadar da göz alıcı bodylere sahip olmak isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Kimonolar ile hem havalı hem de salaş bir görünüm elde edebilmek mümkün!

Kim demiş ''Kimonolar sadece sahilde giyilir!'' diye. Artık sokak modasında da bu tarz kimonoları bol bol görür olduk. Birbirinden farklı tarz ve modellerdeki kimonolar, neredeyse her kombin ile uyum sağlıyorlar. Rüya'nın giydiği kimonolarda da aklımız kalmış olsa da onun tarzına uygun birçok kimonoya erişmek oldukça kolay. İster gündüz ister gece giyebileceğiniz kimonolarla siz de kendi tarzınızı konuşturabilir ve girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Hayalinizdeki kombini tam da sizlik bir parça ile tamamlamak isterseniz buraya tıklayarak o düşlediğiniz kombini oluşturabilirsiniz.

Serin havalarda da tarzınızdan ödün vermeyin diye birbirinden şık yağmurluklar!

Tarz kadınlar, şıklığın yazı kışı olmadığını bilir. Dört mevsim kendinizi özgür ve güzel hissedebilmek için sadece doğru parçalara ihtiyacınız var. Rüya'nın bu tarz yağmurlukları oldukça sık tercih ettiğini ve hava serin olmasa bile tarzını tamamlamak için giydiğini dizide görüyoruz. Siz de ''Üzerime alıp çıkmalık bir şeyler arıyorum!'' diyorsanız bu tarz yağmurluklarla hiç de zahmet göstermeden birkaç dakika içinde stilinizi tamamlayabilirsiniz. DeFacto'nun bu yağmurluğunu üzerinizden hiç çıkarmayacağınıza ve her giydiğinizde kendinizi sanki bir dizi sahnesindeymiş gibi hissedeceğinize eminiz.

Serin havaların biricik dostu bu yağmurluğa sahip olmak isterseniz hemen şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

Gününüzün nasıl geçeceğini ayakkabınız belirler!



Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Rüya'nın olmazsa olmazı spor ayakkabıları, neredeyse her kadın için aynı önemi taşıyor. Günlük hayatın yorgunluğunda hem rahatlığı ile hem de görünüşü ile sizi tatmin eden bir ayakkabı giyebilmek sizin en büyük hakkınız. Yaşadığınız günü daha da verimli bir hale getirebilmek için Puma'nın en çok tercih edilen bu ayakkabılarını deneyebilirsiniz. Siyahın tamamlayıcı özelliğini giydiğiniz her kombine uydurabilirsiniz. İster kumaş ister kot... Her parça ile uyum sağlayan bu ayakkabıları denediğinizde bir daha ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Spor ayakkabının rahatlığına bir an önce kavuşmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz.

O büyük dokunuşu kolyenizle yapın!

Hepimiz kıyafetlerimizin içinde kendimizi en iyi halimizle görmek istiyoruz fakat bazen sadece giydiğimiz kıyafetler yeterli olmayabiliyor. Taktığımız aksesuarlarla süslediğimiz kıyafetlerimiz daha alımlı ve daha çekici bir hale geliyor. Rüya'nın bu tarz kolyeleri takmayı sevdiğini izlediğimiz her bölümde görüyoruz. Siz de birkaç ufak dokunuşla hayalinizdeki kombine ulaşmak için bu tarz sıralı kolyeleri kullanabilirsiniz. Günün her saati takabileceğiniz bu kolyeler, sizin imzanız olacak!

Kolyelerin büyülü dünyasına giriş yapmak ve sizde bıraktıkları etkiyi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Halka küpeler ile etrafa ışık saçabilirsiniz!

Her kombine uyum sağlayan ve her görünümün parçası olabilen bir aksesuar sorulsaydı, sanıyoruz ki bu sorunun cevabı halka küpeler olurdu. Bohem tarzın en büyük tamamlayıcılarından biri olan halka küpeler, Rüya'nın bolca kullandığı aksesuarlardan biri. Saçınızı nasıl şekillendirirseniz şekillendirin seçtiğiniz halka küpelerin siz de harika duracağına eminiz. Böylesine büyük bir kurtarıcı olan halka küpeler ile oldukça sade bir kombini bile epey gösterişli bir hale getirebilirsiniz.

Yeni vazgeçilmeziniz olacak ve bir an önce sahip olmak isteyeceğiniz halka küpelere buradan ulaşabilirsiniz.

Bandana kullanarak saçlarınıza hak ettikleri değeri verebilirsiniz!

Her ne takarsak takalım, bir kadının en büyük aksesuarı saçlarıdır. Onları dilediğimiz gibi şekillendirip farklı bandanalar takmak bize inanılmaz bir öz güven verir. Rüya'nın kıvır kıvır saçları hepimizi mest etse de kullandığı bandanalar, o saçların daha da havalı bir hale gelmesini sağlıyor. İster açık saçlarınıza bağlayın, ister topladığınız saçlarınıza. Birbirinden farklı yöntemlerde saçlarınıza iliştireceğiniz bandanalar tarzınızı daha da dikkat çekici bir hale getirecek! Birkaç dokunuşla nasıl değiştiğinizi gördüğünüzde epey şaşıracaksınız.

''Saçlarımı daha da alımlı bir hale getirmek ve tarzımı yansıtmak istiyorum!’’ diyorsanız hemen şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

Tarzınızdan ödün vermeden yanınızda dünyaları sırt çantanız ile taşıyabilirsiniz!

Rüya'nın sırtından hiçbir zaman indirmediği ve içine dünyaları sığdırdığı sırt çantaları, bu dönemde yeniden moda oldular. Siz de yanınızda çokça eşya taşımayı sevenlerdenseniz ve rahatınızdan vazgeçmek istemiyorsanız Kanken marka bu sırt çantaları deneyebilirsiniz. Birbirinden farklı ve her zevke uyan renk skalası ile yanınızdan bir an olsun ayırmak istemeyeceğiniz bu çantalar ile tarzınızın büyük bir kısmını tamamlayacağınıza eminiz. İster okulda, ister işte, ister kahve içerken… Her ana uyum sağlayın.

Kanken’in çok tercih edilen ve oldukça kullanışlı olan bu çantasını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.