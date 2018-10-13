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Mate 20 Pro’nun fiyatı sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Huawei’nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’nun fiyatı sızdırıldı. İşte Huawei Mate 20 Pro fiyatı ve diğer detaylar.

Mate 20 Pro’nun fiyatı sızdırıldı

Bilindiği üzere Huawei 16 Ekim’de düzenleyeceği özel bir etkinlikle Mate serisinin yeni cihazlarını tanıtacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ve raporlar doğrultusunda Huawei’nin üç yeni Mate cihazı tanıtacağını biliyoruz. Bu modellerden Mate 20X oyun odaklı bir cihaz olarak öne çıkarken, Mate 20 ve Mate 20 Pro ise 3’lü ana kamera modülü ile dikkat çekecek.

Peki Mate 20 serisinin çatı modeli olarak gösterilen Huawei Mate 20 Pro fiyatı ne kadar olacak?

Huawei Mate 20 Pro fiyatı ile cep yakabilir

Artık amiral gemisi sınıfındaki telefonların 800 dolar üzerinde fiyatlardan satışa sunulmasına alıştık diyebiliriz. Hatta bazı üreticiler, 1000 dolarlık psikolojik sınırın da üzerine çıkmış durumdalar. Nitekim bu durum Mate 20 Pro’da da devam edecek gibi görünüyor.
Geçtiğimiz gün sızdırılan bir rapora göre, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan Huawei Mate 20 Pro fiyatı, İngiltere’de 899 pound olacak. 8GB RAM 512GB dahili depolama versiyonu sahip modelin ise 1000 pound civarında bir fiyattan satılması bekleniyor.

899 pound güncel kur göz önüne alındığında yaklaşık olarak 7100TL’ye denk geliyor. Bu için içerisinde yüzde 25’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV ve yüzde 6’lık TRT Payı girdiğinde, muhtemelen fiyat etiketi 10.000TL dolaylarında olacaktır. Yani Huawei Mate 20 Türkiye fiyatı için 10.000TL dolaylarında bir etiketin belirlenmesi, bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.

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Huawei Huawei Mate 20

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