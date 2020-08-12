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Mate 40 ailesi bu yonga setleri ile Snapdragon’u zorlayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Amerika ile arası açıldıkça açılan Huawei, en son TSMC’nin ambargosu ile karşılaşmıştı. Kirin işlemci üretimini yavaşlatan TSMC, yine de Huawei’nin yükselişini engelleyemeyecek.

Mate 40 ailesi bu yonga setleri ile Snapdragon’u zorlayacak

Huawei’nin açıklamasına göre; 15 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Huawei Kirin 1000 ailesi yonga setleri tanıtılacak. Huawei Mate 40 serisine güç verecek olan bu yonga seti Snapdragon 865 Plus‘tan bile verimli ve performanslı olacak.

KİRİN 1000 HUAWEİ MATE 40 SERİSİNE GÜÇ VERECEK

5nm üretim süreci ile üretilecek olan bu yeni yonga setleri Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 Porsche Design modellerine güç verecek. Kamera konusunda çığır açması beklenen Mate 40 ailesinin Kirin 1000 işlemcisi ile performans konusunda rakiplerini sollaması bekleniyor.

Snapdragon 855 döneminden beri Kirin 990 yonga setini kullanan Huawei’nin artık büyük bir sıçrayıp yapma vakti gelmişti. Uygulanan tüm ambargolar ve iş ortaklarının işi yokuşa sürmesine rağmen yükselen bir ivme yakalayan Huawei, kendi servisleri ile de Google’ı aratmamaya başladı. Yakında Android’e rakip bir mobil işletim sistemi ile karşımıza çıkacağını düşündüğümüz Çinli firma, 2021 yılında büyük bir sıçrama gerçekleştirebilir.

Google’ın Donald Trump’tan dolayı yoluna taş koymayı planladığı Huawei’nin, Google’a rakip olması oldukça ironik olacak gibi görünüyor. Kamera konusunda Leica ile el sıkışan Huawei, bunu bir de kendi mobil işletim sistemi ile taçlandırırsa rakiplerini sollayabilir.

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