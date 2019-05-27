HABER

Matematik endişesi başarısızlığa yol açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Matematik Kaygısı ve Matematik Ders Çalışma Yöntemleri” adlı panelde konuşan Doç.

Matematik endişesi başarısızlığa yol açıyor

Matematik Kaygısı ve Matematik Ders Çalışma Yöntemleri” adlı panelde konuşan Doç. Dr. Murat Tezer, matematik kaygısının yüksek olması durumunda kaygıya bağlı olarak ders çalışmama isteksizliği oluştuğunu ve sınavda başarısız olmaya neden olduğunu söyledi.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. Allaberen Ashyraliyev, Doç. Dr. Murat Tezer, Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur, Dr. Hediye Sarıkaya Yetiş, Uz. Şeyma Bozkurt katılımıyla “Matematik Kaygısı’nın” önüne geçilmesi konusunda sunumlar yapıldı.
Panel başkanı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Allaberen Ashyraliyev yaptığı açılış konuşmasında, Matematik bölümünün 2018 yılında gerçekleştirdiği uluslararası konferans hakkında öğrencilere bilgi vererek, yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Az kaygı matematik öğreniminde ve sınavında yarar sağlıyor
Kaygının esas başarılı çocuklarda değil genelde başarma arzusu yüksek olan çocuklarda görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Murat Tezer de, Kaygının yüksek olması durumunda kaygıya bağlı olarak ders çalışmama isteksizliği oluştuğunu ve dolayısıyla sınavda başarısız olma tezini doğurduğunu söyledi. Doç. Dr. Tezer, Çalışma isteğinin ortadan kalkması durumunda ise öğrencinin ders yapamayacak duruma geldiğini ekledi.
Doç. Dr Tezer, matematikte ders çalışma yöntemlerinden bahsederek, az kaygının matematik öğreniminde ve sınavında yararlı olduğunu fakat fazlasının matematik başarısı ve tutumunu ters yönde etkiliğini belirtti. Ayrıca, matematik dersindeki temel öğrenmenin sınıfta öğrenildiğini, not tutarak çalışmanın faydalı olduğunu, çocuğun öğrenim düzeyine göre uygun pekiştirenlerin kullanılmasının faydalarından bahsetti.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
İlk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis Marmara'yı karış karış inceliyorİlk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis Marmara'yı karış karış inceliyor
Ekolojik köprülerin yapımına başlandıEkolojik köprülerin yapımına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.