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Matematikçiler Derneği Başkanı'nın dolandırılması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili davanın tutuklu sanığı Suriye uyruklu Ali Hammud El Casım, 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili davada karar çıktı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Ali Hammud El Casım ve müşteki Prof. Dr. Akın ile taraf avukatları katıldı.

Prof. Dr. Akın, geçen yıl ev telefonunu arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, "Kimlik bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye'de çeşitli bankalardan işlem yapılmış. Kimlik bilgilerini çalarak işlem yapan bu kişilere yönelik operasyon yapacağız. Bu operasyonun deşifre olmaması için söylediğimiz her şeyi yapın." demesi üzerine otomobilini satıp, 99 bin lirayı dolandırıcılara verdiğini söyledi.

Akın, "Bunun bir ülke meselesi olduğunun ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğinin söylenmesi nedeniyle dolandırıcılara inandım. Suç nedeniyle ortaya çıkan zararım karşılanmadı. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Casım ise 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Hiçbir suça karışmadım. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Casım, kendisine "Çanta teslim alacaksın." diyen kişilerce kandırıldığını öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin zor durumundan yararlanıldığını, asıl dolandırıcıların yakalanmadığını belirterek, "Beraat talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse verilecek ceza, dolandırıcılık suçundan olmamalı." ifadelerini kullandı.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Hammud El Casım'ı dolandırıcılık suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Matematikçiler Derneği Başkanı

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