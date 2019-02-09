MATÜSİTEB 8. Olağan Genel Kurulu Üsküp'te yapıldı

Kurulda ayrıca, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın mektubu da okundu.

Türklerin Makedonya'da var olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını vurgulayan Ayden, MATÜSİTEB ile Makedonya'da faaliyet gösteren 3 siyasi partinin birlik ve beraberlik içerisinde çok ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Aytekin Ayden, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Makedonya'da faaliyetlerine başladığı 2003 yılından bu yana ciddi projelere imza attıklarını aktardı.

Genel kurula, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Maarif Vakfı Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, MATÜSİTEB'in eski başkanları ile birliğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Büyükelçi Kara, mektubunda, Makedonya'daki soydaşların huzur, birlik ve bütünlüğüne önemli katkılar sunan MATÜSİTEB'e gelecek dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.

Kurulda yapılan oylamada Emin, oy çokluğuyla birliğin yeniden başkanı oldu. Hüsrev Emin ilk olarak 2016 yılında MATÜSİTEB başkanı olarak seçilmişti.

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Emin, kurul üyelerinin 2'nci kez görev verdiğini, bu yüzden kendilerine duydukları güven ve destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti.

MATÜSİTEB Başkanı olarak birlik ve bütünlük çerçevesinde hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Hüsrev Emin, "Çalışmalarımızı artırarak, eksikliklerimizi tamamlayarak tüm hızımızla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, 2003'te kurulan MATÜSİTEB, Makedonya'daki dernek ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek faaliyetlerde bulunuyor.

