Maun Suresi Kuran'ı Kerim'in 107. suresidir. Mekke döneminde indirilen bu surenin İslam alemi açısından önemi büyüktür. Maun Suresi toplam 7 ayetten oluşmaktadır. İsmini son ayette geçen "Maun" kelimesinden almaktadır. Maun Suresi, namazın gösteriş amacıyla kılınmaması gerektiğine ve yoksullara, yardıma muhtaçlara yardım edilmesi gerektiğine yönelik mesajlar barındırır. Maun Suresinde Allah'ın hükümlerini ve ahireti inkar edenlerin kim olduklarından da bahsedilmektedir. Maun Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Maun Suresi tefsiri konularını sizler için derledik. Maun Suresi Arapça Okunuşu Maun Suresini en doğru şekilde okumak için Arapça yazılışı okunmalıdır. Arapça bilmeyenler Maun Suresi Türkçe yazılışını okuyabilirler. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn. Maun Suresi Anlamı Maun Suresi meali Diyanet tarafından şöyle açıklanmaktadır: Surede 2 tip insan tasvir edilmektedir. Biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör tipli insanlar. Diğeri de amellerini gösteriş için yapan riyakar insanlar. Maun Suresi gösteriş için yapılan ibadetlerin Allah katında bir değeri olmadığını, ibadetleri yalnız Allah için yapmanın gerekli olduğunu anlatır.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Maun Suresi Faydaları Eraeytellezi duası olarak da bilinen Maun duası Kuran'daki en faziletli ve faydalı surelerden biridir. Maun Suresi okuyan kimse; herkesin yanında saygınlığı olan, herkes tarafından sevilen bir kişi olur.

Maun Suresini 41 kez okuyan kimse rüyasında Peygamber Efendimizi görür.

Maun Suresi sıkıntılı ve zor zamanlarda 500 kez okunduğunda sıkıntılardan kurtulmaya vesile olur.

Maun Suresi 41 kez çocuk üzerine okunduğunda, o çocuk Allah'ın izni ile tüm afetlerden korunur.

Maun Suresini evinde çok eşya kıran kimse 3 kez okuduğunda, evinde hiçbir şey kırılmaz.

Maun Suresini bir söze başlamadan önce okuyan kimsenin sözü tesirli olur. Maun Suresi Tefsiri Maun Suresinin tefsirini bilmek oldukça önemlidir. Surenin tefsirini okumak, içinde barındırdığı manaları anlamamıza yardımcı olur. Bu ayetler bu tür davranışta bulunanları kınarken, bir taraftan da gerçek dindarları yetim ve yoksullara yardım etmeye özendirmektedir.

İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine’de münafıklar hakkında indiğine dair rivayet de vardır. “Gördün mü?” sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında “Allah’ın hükmü” veya “uhrevî yargı” mânasında da anlaşılabilir (bk. Taberî, XXX, 310). Ancak bunların birini inkâr eden diğerlerini de inkâr etmiş olacağı için sonuç değişmemektedir. Genellikle insanlar bir dine inandıklarını, dolayısıyla doğru yolda olduklarını, sonuçta mutlu olacaklarını, kendi dinlerine inanmayanların ise yanlış yolda olduklarını, dolayısıyla bedbaht olacaklarını söylerler. Nitekim Hz. Peygamber zamanındaki yahudiler, hıristiyanlar hatta putperest Araplar bile böyle olduklarını iddia ediyorlardı (bk. Bakara 2/113). Yüce Allah bu sûrede asıl dini yalan sayıp inkâr edenleri tarif ederek bunların kimler olduklarını ortaya koymuştur. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakan, yoksullara kendisi yardım etmediği gibi başkalarını da buna teşvik etmeyen kimselerdir. Kuşkusuz bu özellikler birer örnektir; dini yahut âhiret sorgusu ve yargısını inkâr edenlerin başka özellikleri de bulunmakla birlikte burada Hz. Peygamber dönemindeki inkârcıların toplumsal ahlâkla ilgili en belirleyici ve yıkıcı tutumlarına iki örnek zikredilmiştir. Nitekim âyetin, putperestlerin tipik şahsiyetlerinden olan Âs b. Vâil hakkında indiği belirtilir (Râzî, XXXII, 111).

Bununla birlikte âyetin genel amacı, insan sevgisinden mahrumiyetin en belirgin tezahürleri olan bu tür davranışları sergileyenleri kınamak ve bu yaptıklarının Allah katında en büyük kötülüklerden olduğuna, bunların temelinde dini, Allah’ın hükümlerini yahut âhireti inkâr etmenin bulunduğuna insanların dikkatini çekmektir (İbn Âşûr, XXX, 564). Yetim ve yoksul, toplumun zayıf ve himayeye muhtaç kesimlerini temsil eder. Bunları küçümseyerek hakaret eden, itip kakan kimse toplumdaki zayıfların haklarını çiğniyor demektir. Dinin insanlığa yönelik en büyük hedefi ise insanlar arasında sevgi ve dayanışmayı, paylaşmayı sağlamak, sıkıntıların da mutlulukların da paylaşıldığı bir insanlık bilinci oluşturmaktır. Bu âyetler, bir taraftan bu tür davranışlar sergileyenleri kınarken diğer taraftan da gerçek dindarları yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmeye özendirmekte; ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda başkalarını teşvik etmenin, hatta bunun için hayır kurumları oluşturarak sosyal yardımı daha verimli, düzenli ve sürekli hale getirmenin gereğini vurgulamaktadır.

Maun Suresi Fazileti Maun Suresi içinde önemli konuları barındırır. Bu konular yetim ve yoksullara sahip çıkmak ve namazı gösteriş amacıyla kılmamaktır. Resulullah buyurdu ki: "Her kim Maun suresini okursa -zekatı vermek şartıyla- Allah Teala onun günahlarını affeder." Bu sureyi 41 kez okuyan Peygamberimizi rüyasında görür. Maun Hangi Surede Yer Alır? Maun Suresinin kendisi bir suredir. Farklı bir sure içinde yer almaz. Maun Suresi Kaçıncı Suredir? Maun Suresi iniş sırasına göre 17. suredir. Mushaf'taki sıraya göre ise 107. suredir. Maun Suresi Kaç Ayet? Maun Suresi toplam 7 ayetten oluşur. Maun Suresi Nerede İndirilmiştir? Maun Suresinin tamamının veya son 4 ayetinin Medine döneminde indiğine dair rivayetler vardır. Fakat müfessirlerin çoğu Mekke devrinin ilk yıllarında indiğini kabul etmektedir. Sure, Tekasür Suresinden sonra Kafirun Suresinden önce Mekke'de indirilmiştir. Maun Suresi Neden İndirilmiştir? Maun Suresinin inmesinin sebebi alimler tarafından Ebu Cehil olarak tasdik görmüştür. Rivayete göre Ebu Cehil bir yetimin vasisi bulunuyordu. Bir gün bu yetim bir ihtiyacı için Ebu Cehil'e gider. Ebu Cehil onu iter ve isteğine yanıt vermez. Kureyşli halk, çocuğu yardım etmesi için Resulullah'a göndererek onunla alay etmek isterler. Yetim kendisine yapılanın farkında olmadan Resulullah'a gider ve yardım ister. Resulullah hiçbir ihtiyaç sahibini geri çevirmediği gibi bu çocuğu da geri çevirmez. Çocuğu alıp Ebu Cehil'in yanına gider. Ebu Cehil hemen malını verir. Kureyşli halk Ebu Cehil'e "Sen de sapıttın." der. Ebu Cehil "Hayır, sapıtmadım. Fakat onun sözleri öyle dehşet uyandırdı ki bende, vermezsem helak olacağımdan korktum." diyerek cevap verir.

Maun Suresinin iniş sebepleri arasında cimrilikleri ile ve yetimleri ezen kişilikleri ile tanınan Ebu Süfyan gibi isimlerin olduğunu ileri süren rivayetler de vardır. Maun Ne Demek? Maun, kelime olarak yardım ve zekat anlamına gelir. Komşular arasında sıkça alınıp verilen eşya anlamına da gelir. Sure "Eraeytellezi yükezzibü biddin" ayetiyle başlamıştır fakat adını sonunda geçen maun kelimesinden almıştır. Maun Suresi Ne Zaman Okunur? Maun Suresini okumanın belirli bir zamanı yoktur. İstenildiği her zaman okunabilir. Özellikle dert ve sıkıntılardan kurtulmak için okunabilir. Ayrıca Maun suresi namazda okuduğumuz zammı sureler içinde yer alır. Namaz kılarken de okunur. Maun Suresi Ne İçin Okunur? Maun Suresi herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olmak için okunabilir. Peygamber Efendimizi rüyada görebilmek için okunabilir. Sıkıntılı bir anda sıkıntıdan kurtulmak için okunabilir. Bunun dışında her zaman okunması tavsiye edilir. Maun Suresi Abdestsiz Okunur mu? Maun Suresi diğer surelerde olduğu gibi ezbere abdestsiz okunabilir. Sure sadece Kuran'ı Kerim üzerinden okunacak olursa abdest alınması gerekmektedir.