"Mavi köye" nazar değdi! Salgınının başlamasından bu yana bir ilki yaşadılar

Türkiye’de koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana uygulanan tedbirler sayesinde hiç vaka görülmediği için ‘mavi köy’ olarak bilinen Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde virüse ilk yakalanan köy muhtarı oldu. Aldığı sıkı önlemler ve koruyucu uygulamalarla köy halkını salgından korumayı başaran 60 yaşındaki muhtar Metin Şahin, yaklaşık 2,5 yılın ardından yakalandığı hastalığı olduğu aşılar sayesinde hafif belirtilerle atlatıyor.

5 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

32 haneli 50 nüfuslu olan “mavi köy” olarak da bilinen yerleşime virüsün uğramaması için canla başla çalışan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, mavi köylerine nazar değdiğini söyledi. Muhtar Şahin ile birlikte yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez köyde 5 kişi koronavirüse yakalandı.

“BU MERETTEN KURTULUŞ YOK”

Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, “Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu Kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük, ben 6 defa aşı oldum. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok” dedi.

“MAVİ KÖYÜMÜZE MAALESEF NAZAR DEĞDİ”

Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” diye konuştu.

Kendilerinin salgından korunması için tedbirler uygulayan muhtarlarına şifalar dileyen köy sakinlerinden 73 yaşındaki Sedat Gündüz de, “O kadar dikkat etmesine rağmen oldu. Demek ki İstanbul’dan gelenlerden dolayı olabilir. Birbirimize mesafeli, yani sarılma, öpüşme böyle şeyler olmaması lazım. Aşı olması lazım tabii ki. Mavi köyümüze nazar değdi diyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

