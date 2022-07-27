HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Mavi köye" nazar değdi! Salgınının başlamasından bu yana bir ilki yaşadılar

"Mavi köye" nazar değdi! Salgınının başlamasından bu yana bir ilki yaşadılar

27.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyü, Türkiye’de koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana uygulanan tedbirler sayesinde hiç vaka görülmediği için ‘mavi köy’ olarak biliniyordu. Ancak dünyayı kıskandıran mavi köyde ilk koronavirüs vakası görüldü. Virüse ilk yakalanan ise köy muhtarı Metin Şahin oldu. Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, "Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” şeklinde konuştu.

"Mavi köye" nazar değdi! Salgınının başlamasından bu yana bir ilki yaşadılar

Türkiye’de koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana uygulanan tedbirler sayesinde hiç vaka görülmediği için ‘mavi köy’ olarak bilinen Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde virüse ilk yakalanan köy muhtarı oldu. Aldığı sıkı önlemler ve koruyucu uygulamalarla köy halkını salgından korumayı başaran 60 yaşındaki muhtar Metin Şahin, yaklaşık 2,5 yılın ardından yakalandığı hastalığı olduğu aşılar sayesinde hafif belirtilerle atlatıyor.

5 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

32 haneli 50 nüfuslu olan “mavi köy” olarak da bilinen yerleşime virüsün uğramaması için canla başla çalışan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, mavi köylerine nazar değdiğini söyledi. Muhtar Şahin ile birlikte yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez köyde 5 kişi koronavirüse yakalandı.

AW676420_04

“BU MERETTEN KURTULUŞ YOK”

Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, “Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu Kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük, ben 6 defa aşı oldum. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok” dedi.

AW676420_03

“MAVİ KÖYÜMÜZE MAALESEF NAZAR DEĞDİ”

Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” diye konuştu.

AW676420_01

Türkiye'nin 'mavi' köyü! Bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmediTürkiye'nin 'mavi' köyü! Bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi

Kendilerinin salgından korunması için tedbirler uygulayan muhtarlarına şifalar dileyen köy sakinlerinden 73 yaşındaki Sedat Gündüz de, “O kadar dikkat etmesine rağmen oldu. Demek ki İstanbul’dan gelenlerden dolayı olabilir. Birbirimize mesafeli, yani sarılma, öpüşme böyle şeyler olmaması lazım. Aşı olması lazım tabii ki. Mavi köyümüze nazar değdi diyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurdadan yapıldı! 50 kuruşla 45 kilometre yol gidiyorHurdadan yapıldı! 50 kuruşla 45 kilometre yol gidiyor
Ege'de Yunan provokasyonu! Yelkenli gemiyi taciz ettiler: Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçtiEge'de Yunan provokasyonu! Yelkenli gemiyi taciz ettiler: Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti
İşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TLİşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TL
Anahtar Kelimeler:
Amasya covid-19 gökpınar koronavirüs kovid-19 vaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Felakete döndü! Penisi kırılınca büyük panik yaşadı

Felakete döndü! Penisi kırılınca büyük panik yaşadı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.