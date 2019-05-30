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"Mavi Medrese" ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alan, "Mavi Medrese" olarak da anılan Sivas'taki 748 yıllık Gök Medrese, uzun yıllar devam eden restorasyon çalışmalarının büyük bölümünün tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı - Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca: - "Burayı ziyarete açtık ancak ufak tefek rötuşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese, uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının önemli bölümünün tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alan ve ''Mavi Medrese'' olarak da anılan 748 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün başlattığı kapsamlı restorasyonun büyük kısmı bitirildi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, medresede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, restorasyon süreci hakkında bilgi verdi.

Restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Karaca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivas'ı ziyaretleri sonucunda buranın halkın ziyaretine açılması noktasında Genel Müdürlüğümüzün talimatı oldu." dedi.

Bu kapsamda müze konseptinde olan Gök Medrese'nin 12.00-15.00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açıldığını aktaran Karaca, "Burayı ziyarete açtık ancak ufak tefek rötuşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor. Genel Müdürlükten gelen heyetle müze çalışması için altyapı hazırlanıyor. Müze ama sosyal faaliyetleri de içeren, irfan ve huzur toplantılarının, seminerlerin de yapılabileceği odalar, diğer müze envanterleri de yani elimizde bulunan teberrükat malzemelerinden teşhir ederek farklı bir müze algısı ve anlayışıyla hazırlanıyor." diye konuştu.

Müzenin restorasyonunda her türlü ince ayrıntının düşünüldüğünü vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Gök Medrese elimizde bir tane, başka Gök Medrese'miz yok. Bundan dolayı da ince eleyip sık dokuyoruz. Bu tür tarihi eserlerde şu gün, şu olur denmez. Kuruldan arkadaşlar bugün gelip bir değerlendirme yapacaklar. Teslim noktasına doğru geldiğimiz için çinilerle ilgili en son toplantıyı burada yapacaklar. İnşaatın kabası biter ama ince işleri daha uzun sürer. Mühim olan bu aşamaya gelmesiydi. Restorasyonda zaman içerisinde eksikler ve yanlışlar olmuştur. 2007 yılında alınan kurul kararında boşlukta olan çinilerin düştüğü ve kaybolduğu yerlerde boyamayla tamamlama kararı alınmış. Ama şimdi el yapımı çinilerle kalan kısmın tamamlanması noktasında biz onu takip ettiriyoruz. Yine mavi çinilerle tamamlanacak ve orijinal haline en yakın noktaya geleceğiz."

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları ile restorasyona başlamıştı.

"Mavi Medrese" ziyarete açıldı

- Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alan, "Mavi Medrese" olarak da anılan Sivas'taki 748 yıllık Gök Medrese, uzun yıllar devam eden restorasyon çalışmalarının büyük bölümünün tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı - Sivas Vakıflar Bölge M

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Gökmedrese Sivas Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca

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