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'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) bünyesinde faaliyet gösteren 'Mavi Melekler'e üye gönüllü kadınlar, hastanelerde ziyaret ettikleri hastaların temizlik ve bakımlarını yaparak, ihtiyaçlarını karşılıyor.

'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor

Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) bünyesinde faaliyet gösteren 'Mavi Melekler'e üye gönüllü kadınlar, hastanelerde ziyaret ettikleri hastaların temizlik ve bakımlarını yaparak, ihtiyaçlarını karşılıyor.
Ankara'da 1974 yılında kurulan HASVAK bünyesindeki 'Mavi Melekler', hastanelerde tedavi gören hastalara ücretsiz hizmet veriyor. 'Mavi Melekler'e üye 12 gönüllü kadın, uzun süre hastanelerde yatan hastaların temizlik ve bakımlarını yapıp, saçlarını tarayarak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Sohbet edip, hastalara moral veren kadınlar; gecelik, pijama, çamaşır, nevresim, çarşaf ve yastık kılıfı gibi çeşitli ihtiyaçlarını da vakıf bünyesindeki atölyede kendi elleriyle dikiyor.
'HASTALAR ÇOK MUTLU OLUYOR'
Mavi Melekler Başkanı Bengü Çankaya, eşini kaybettikten sonra çeşitli hastanelerde ücret almadan hastalarla ilgilendiğini söyledi. Haftanın belirli saatlerinde hastaları ziyaret ettiklerini anlatan Çankaya, "Refakatçisi olan, olmayan hastalara yardım ediyoruz, saçlarını tarıyoruz, suyunu veriyoruz, onlara moral oluyoruz. Hastaneden ayrıldıktan sonra arkamızdan 'Ne zaman geleceksiniz?' diye arayıp, soruyorlar. Hastalar çok mutlu oluyorlar. Haftanın 5 günü günde 3'er saat kalıyoruz. Bazen erken bitiyor işimiz, bazı hastalar da sohbet etmek istiyor. Onlarla da sohbet ediyoruz, saatimizi doldurup, ayrılıyoruz" dedi.
'İNSAN MANEVİ OLARAK RAHATLIYOR'
Gayrimenkul sektöründe çalışan HASVAK Mavi Melekler üyesi Fatoş Ayşegül Bekleyen, vakfın 2 yıldır üyesi olduğunu söyledi. Boş zamanlarında gelip, hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Bekleyen, "Yeri geliyor saçını tarıyoruz, yemeğini yediriyoruz. Onlara moral olsun, diye sohbet ediyoruz. Plan program içinde boş zamanlarımızda hangi arkadaşlarımız müsaitse ona göre hastaneye gidip yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsan manevi olarak rahatlıyor. Maddi desteği herkes yapabilir; ama manevi destek insanların gönüllülük esasına göredir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'MAVİ MELEK OLMAYA DAVET EDİYORUM'
HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk ise 'Mavi Melekler' uygulamasını ilk önce GATA'da başlattığını anlatarak, "'Mavi Melekler', doktor kontrolleri dışında hastaların hatırını sorarlar, tırnaklarını keserler, çamaşırlarını değiştirirler hatta kendi diktikleri çamaşırları, gecelikleri giydirirler. Bazı hastaların baş ve beden temizliklerinin yapılması zor oluyor. Onlar hastaların saçlarını yıkarlar, vücutlarını sabunlarla temizlerler. Temiz çamaşırlarını giydirip, tertemiz yataklarında yatırırlar. Evde oturan ev hanımlarımızı 'Mavi Melek' olmaya davet ediyorum. Haftada 1 gün 3 saat ayırmakla hem kendileri dua alıyorlar hem de destek hizmeti vermiş oluyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor

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