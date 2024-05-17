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  4. Mayıs ayında kış esareti devam ediyor: Kar kalınlığı tam 10 metre!

Mayıs ayında kış esareti devam ediyor: Kar kalınlığı tam 10 metre!

17.05.2024 09:32
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Şırnak'ta mayıs ayında karla mücadele devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede yolların açılması için iş makinelerinin mesaisi tam gaz devam ediyor.

Mayıs ayında kış esareti devam ediyor: Kar kalınlığı tam 10 metre!

Beytüşşebap ilçesinde hem yaz hem kış aynı anda yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreye kadar çıktığı Yeşilöz köyü ve Kahni Cemet Yaylası arasındaki 3000 rakımlı yolda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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EKİPLER SEFERBER

Göçerler yaylaya gelmeden önce yollar Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından dozer ve eskravatörlerle açılıyor. İş makinelerinin yollardaki çalışmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada karda tüneller açarak ilerleyen ekipler, yolları açmak için seferber oluyor.

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(İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak kar
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