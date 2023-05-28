Mazbata kelimesi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından araştırılmaya başlandı. Göreve seçilen kişilere verilen ve resmi belge anlamı taşıyan mazbatanın ne demek olduğu ve ne zaman verildiği hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Mazbata nedir, ne demek? Mazbata ne zaman verilir, teslim süresi ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte mazbata hakkında tüm detaylar...

MAZBATA NEDİR, NE DEMEK?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR, TESLİM SÜRESİ NE?

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.

MAZBATA KELİMESİNİN ANLAMI

Mazbata kelimesi Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir.

