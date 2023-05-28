HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mazbata nedir, ne demek? Mazbata ne zaman verilir, teslim süresi ne?

Mazbata nedir, ne demek? Mazbata ne zaman verilir, teslim süresi ne?

28.05.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazbata nedir, ne demek, ne zaman verilir gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge olarak biliniyor. İşte mazbata hakkında tüm bilgiler...

Mazbata nedir, ne demek? Mazbata ne zaman verilir, teslim süresi ne?

Mazbata kelimesi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından araştırılmaya başlandı. Göreve seçilen kişilere verilen ve resmi belge anlamı taşıyan mazbatanın ne demek olduğu ve ne zaman verildiği hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Mazbata nedir, ne demek? Mazbata ne zaman verilir, teslim süresi ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte mazbata hakkında tüm detaylar...

MAZBATA NEDİR, NE DEMEK?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Mazbata

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR, TESLİM SÜRESİ NE?

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.

MAZBATA KELİMESİNİN ANLAMI

Mazbata kelimesi Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...
Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar!Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar!
İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdüİstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü
Anahtar Kelimeler:
mazbata mazbata ne demek

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Seçim yasakları kalktı, sandıkların yarısından fazlası açıldı

Seçim yasakları kalktı, sandıkların yarısından fazlası açıldı

YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."

YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.