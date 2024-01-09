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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor taytını giyip kalça kasını sergiledi!

09.01.2024 13:32 | Son Güncelleme:
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim yine spor salonundan fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Giydiği taytla adeta kas şovu yapan Suden'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor taytını giyip kalça kasını sergiledi!

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden'in kaslı görüntüsüne yorum yağıyor.

Haftanın 5 günü spor yapan Biricik Suden inanılmaz bir görününme kavuştu. Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Suden, bu kez spor taytını giyip kalça kasını sergiledi.

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Suden pozunu 912 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Kadrimi, kıymetimi bilin postu' notuyla paylaştı. Fit hali ve kaslarıyla çok konuşulan Biricik Suden'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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