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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

23.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek olmak amacıyla ödenen ücrete, çiftçi destek ödemesi adı veriliyor. Geçtiğimiz günlerde ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili TC kimlik numarasının son hanesine göre yatacağı açıklamasını yapmıştı. Ancak birçok çiftçinin ödemesi hala yapılmadı.

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimi ve çiftçiyi desteklemek amacıyla, çiftçi destek ödemeleri yapılacaktı. Ancak belirtilen tarihlerin üzerinden çok geçmesine rağmen henüz birçok çiftçi vatandaşa destek ödemeleri yatırılmadı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise konu hakkında açıklamalar da bulundu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesi göre yapılacağını duyurmuştu. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağı bildirilmişti.

bekir pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Hububat – baklagil - dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün (5 Mart) itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

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