MCBÜ hastanesine 1 milyon liralık ameliyat mikroskobu bağışı

"TİSK Mikrocerrahi Vakfı, iş yerlerinde alınmakta olan koruyucu önlemlere destek vermekte, bu konuda gerek işçiler, gerekse iş verenler için eğitici ve bilgilendirici kurslar ve toplantılar düzenlemektedir. TİSK Mikrocerrahi Vakfı, mikrocerrahi uygulamaların gerektiği acil iş yaralanmalarının en iyi şekilde tedavisine, bu konudaki eksikliklerin giderilmesine ve ülkemizde bu sorunların hafifletilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir."

Vakfın tüzüğünde belirtilen şartlara uygun hasta ve hasta yakınlarına maddi destek projeleri yürüttüğünü vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

Mikroskobun teslimi için hastanede düzenlenen törende bir konuşma yapan vakfın yönetim kurulu üyesi, el ,cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Türker Özkan, vakıf olarak mikrocerrahi operasyonlarında cerrahlara kolaylık sağlayacak ameliyat mikroskobunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine bağışlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, cihazın hastaların sağlığına kavuşmasına katkı sunmasını diledi.

MANİSA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi Ameliyathanesine 1 milyon lira değerinde "Ameliyat Mikroskobu" bağışladı.

MCBÜ Ortopedi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taçkın Özalp de Manisa'da 5 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu ve buralarda yaralanmaların çok olduğunu belirterek, ilk başvurulan yerin MCBÜ hastanesi olduğunu fade etti.

Özalp, bağışlanan mikroskobun değerinin 1 milyon lira olduğunu ve hastaneye yapılan en büyük bağışlardan birini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Habeşi, üniversite hastanesinin modern alet ve cihaza ihtiyacının olduğunu dile getirerek, bu ihtiyacı sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların bağışları ile giderildiğini söyledi.

Törende Prof. Dr. Taçkın Özalp, vakıf yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ve vakıf genel müdürü Cengiz Yılmazyavuz'a plaket takdim etti.

