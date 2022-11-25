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McDonald's çalışma saatleri, cumartesi pazar çalışma saatleri nedir? McDonald's saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

McDonald’s 1940 senesinde Maurice ve Richard McDonald kardeşler tarafından ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açılan fast-food restoran firmasıdır. Dünya çapında en popüler fast-food restoranı olma özelliğine sahiptir. Brand Z raporuna göre dünyanın en önemli sekizinci markasıdır. Günümüzde yaşlısı gençlisi demeden çoğu kişinin favori fastfood restoranlarından biridir. Peki, McDonald’s saat kaça kadar açık ve hizmet veriyor?

McDonald's çalışma saatleri, cumartesi pazar çalışma saatleri nedir? McDonald's saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

McDonald’s dünyanın dört bir yanında da hizmet verir. Dünya çapında 34 binden fazla restorana sahiptir. Ülkemizde ise yaklaşık olarak 260 fast food restoranı bulunur. McDonald’s restoranları hem AVM içerisinde hem de AVM dışında hizmet sunar. Bu yüzden McDonald’s açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebilir. McDonald’s saat kaçta kapanıyor, kaça kadar hizmet veriyor?

McDonald’s çalışma saatleri nedir?

McDonald’s ülkemizde yaklaşık 6000 personeli ile senede 100 milyondan fazla müşteriye McDonald's mesai saatleri arasında hizmet veren bir fast-food markasıdır. Dünya çapında olduğu kadar ülkemizde de oldukça popülerdir. McDonald's çalışma saatleri hizmet verdiği yere göre değişiklik gösterir. McDonald's açılış ve kapanış saatleri bulunduğu bölgeye değişiklik gösterebildiği gibi eğer AVM'nin içindeyse de yine AVM'nin mesai saatlerine göre farklılık gösterir.

McDonald's saat kaçta açılıyor?

AVM içerisinde hizmet sunan restoranların açılış saati çoğunlukla AVM'ye göre değiştiği için AVM'de hizmet veren McDonald’s açılış saati 10.00’dır. Alışveriş merkezi dışında hizmet sunan restoranlar ise McDonald's açılış saati 07.30’da başlar. McDonald’s restoranlarında öğle tatili yoktur. Restoran çalışanları öğle tatili olmadan kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

McDonald's saat kaçta kapanıyor?

"McDonald’s kaça kadar açık?" sorusunun cevabı yine AVM'de hizmet vermesi ve AVM dışında hizmet vermesine göre değişiklik gösterir. McDonald’s kapanış saati yine hizmet verdikleri yere ve bölgeye göre değişir. Alışveriş merkezleri içerisinde hizmet sunan restoranların kapanış saatleri AVM kapanış saati ile aynıdır. AVM'de hizmet veren McDonald’s kapanış saati 22.00’dır.

AVM dışında hizmet sunan McDonald’s kapanış saati ise genellikle gece saat 01.30’dur. Bazı bölgelerde ise 24 saat açık olan restoranlar da bulunur. Türkiye genelinde çoğunlukla McDonald’s mesai saatleri sabah saat 07.30 ile gece saat 01.30 arasıdır. Bulunduğunuz bölgeye ve semte bağlı olarak çalışma saatlerinde farklılık olabilir.

McDonald’s hafta sonu açık mı?

McDonald’s restoranları haftanın yedi günü de açıktır. Restoranlar hafta içi olduğu gibi hafta sonları da standart mesai saatlerine sadık kalarak hizmet vermeye devam eder. AVM dışında hizmet veren McDonald’s cumartesi pazar çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 07.30 ile gece saat 1.30 arası
  • Pazar: Sabah saat 07.30 ile gece saat 1.30 arası

McDonald’s restoranları Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Yılbaşı, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi dinî ve resmî tatil günlerinde de açıktır.

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