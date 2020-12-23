McLaren Sabre basına sızdı! "BC-03" kod isimli bu özel model, 2020 itibariyle "Sabre" adını alacak. Daha önce kamuflajlı olarak yakalanan modelin, kısa süre sonra patent çizimleri ortaya çıkmıştı. Fakat cochespias Instagram sayfasından gelen bu yeni fotoğraflar marka severleri heyecanlandırdı. Sızdırılan iki fotoğraftan ilki, McLaren mühendislerinin araç üzerindeki son dokunuşlarını gösteren açı. Diğer fotoğraf ise dijital ortamdan paylaşıldı. Sabre, tasarım olarak Gran Turismo Sport için üretilen konsept model ile Senna GTR modellerine fazlasıyla benziyor. Önde küçük far grubu yer alırken, arkada devasa kanat dikkatlerden kaçmıyor.

MCLAREN SABRE HANGİ MOTOR İLE GELEBİLİR?

Senna GTR gibi Sabre sadece pist otomobili olmayacak. Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen model hangi motor ile gelebilir? Gelen dedikodulara göre araç 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 ve elektrikli motordan oluşan kombinasyonuyla gelecek. Model bu ikili ile 1.160 bg güç ve 1.280 Nm tork değerine sahip olacak. Model 2025 yılından önce üretime geçmeyecek.



