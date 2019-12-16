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'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, basında ve sosyal medyada yer alan, 'MEB Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atadı' yönündeki iddiaları yalanladı.

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Bakanlık yetkilileri, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili verdiği bilgiler şöyle:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika alan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar.

Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı adana Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yarın öbürgün başımıza çok büyük sıkıntı olacak bu suriyeli ve diğer mülteciler
olsun yeterki Kürtçe ogretilmesin Arap öğretmenler iyi olur çocuklarımıza İslami öğretirler ..
KESİN DOĞRUDUR EYYYYYYYY GARİP TÜRK GENÇLİĞİ DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ ATAMALARI
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